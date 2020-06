Acordos secretos revelam relações duvidosas entre Benfica e Desp. Aves

AnónimoHá 1 hora

Estou chovado! Nunca pensei que estas situações existissem... Já agora, analisem as restantes transferências, vendas com opções de recompra, e outras operações com designações similares, e vão perceber que há vários outros "Aves" mas, em comum, encontrarão sempre outro clube. Depois cruzem essas informações com as prestações desportivas. Comecem por falhanços incríveis de jogadores, falhas de marcação que dão golos, penáltis desnecessários. E depois tirem as vossas conclusões. Contem o número de clube onde isto ocorre e concluam com o número pontos que, mesmo antes do campeonato começar, o clube comum a todas estas operações já tem garantidos. Isso sim era trabalho bem feito!