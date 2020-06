Antigo presidente da Liga associado a entregas de dinheiro na SAD do Aves

O antigo presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LFPF) e ex-assessor jurídico da SAD do Desportivo das Aves, Luís Duque, é acusado de ter ordenado que fossem queimados documentos contabilísticos na SAD do clube, antes do mesmo chegar à Primeira Liga.

De acordo com uma auditora às contas da época 2017-2018, a que o jornal Público teve acesso, Duque terá recebido na sua conta 40 mil euros do Desp. Aves e terá efetuado depósitos de 225 mil euros na tesouraria da SAD dos avenses em conjunto com o então presidente da SAD, Luiz Andrade.

Na altura em que chegou à Vila das Aves, Duque havia acabado de perder a presidência da Liga para Pedro Proença e foi ele mesmo que convenceu o presidente do Desportivo das Aves, Armando Silva, a negociar com investidores, quando ainda era presidente da LFPF.