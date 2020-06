A PSP já referenciou o grupo de meia centena de adeptos violentos responsável pelo apedrejamento ao autocarro do Benfica na quinta-feira à noite (que feriu os jogadores Weigl Zivkovic ), e também pelo vandalismo e ameaças pintadas nas casas do treinador Bruno Lage e dos jogadores Pizzi Trata-se de adeptos que se desligaram das claques. Serão todos da Margem Sul.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã