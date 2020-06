Conselho de Disciplina abre processo a ligações entre Benfica e Aves

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu esta terça-feira um processo de inquérito (n.18º - 2019/20) às supostas ligações entre Benfica e Aves reveladas pelo jornal Público."Instaurado processo de inquérito, por deliberação da Secção Profissional do Conselho de Disciplina, de hoje, com base em noticias na comunicação social. O processo foi enviado, hoje, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, mantendo-se em segredo até ao fim do inquérito", pode ler-se no documento assinado por José Manuel Meirim, presidente do CD da FPF.Entretanto, Luís Filipe Vieira já comentou o assunto . "Tenho 30 anos de futebol. Acho que um profissional da comunicação, ao dar a informação toda que deram, ou tinha conhecimentos desportivos ou jurídicos ou de nada. Tudo o que foi tocado é legal. Ninguém pode dizer que não. O FC Porto faz, o Sporting faz. Toda a gente faz. O Real Madrid, o Barcelona... É claro", reiterou o presidente do Benfica na segunda-feira à margem da reunião da Liga.