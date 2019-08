Um violento acidente ocorrido na segunda volta da corrida de Fórmula 2, este sábado, no circuito de Spa-Francorchamps, vitimou o piloto francês Anthoine Hubert, de 22 anos.O piloto da Renault, que corria pela BWT-Arden, despistou-se em Eau Rouge, a curva número dois do circuito belga, num acidente que envolveu ainda o japonês Marino Sato e o francês Giuliano Alesi, filho do antigo piloto Jean Alesi.Na sequência do despiste, o monolugar do piloto francês foi apanhado em cheio pelo do equatoriano Juan Manuel Correa, num embate lateral, ficando partido em dois.A corrida, que se disputou pouco depois da qualificação da prova de Fórmula 1, foi imediatamente cancelada pela organização para permitir o socorro aos feridos.Em comunicado, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) revela que Hubert foi inicialmente atendido no hospital do circuito, mas, "devido à gravidade dos ferimentos", foi helitransportado para um hospital da região, morrendo às 18:35 locais (menos uma em Lisboa)."O piloto do carro 12, Juan Manuel Correa, está em condições estáveis e está a receber tratamento no hospital de Liège. Mais informações sobre a sua condição física serão fornecidas quando estiverem disponíveis", lê-se no comunicado da FIA, que adianta ainda que Alesi recebeu alta médica ainda no circuito.Não foram divulgadas as causas da morte de Anthoine Hubert, mas a FIA anunciou já a abertura de um inquérito para apurar as causas do acidente, que aconteceu às 17:07 locais, quando os pilotos seguiam a 257 quilómetros por hora, com a pista seca.Anthoine Hubert tinha 22 anos e estava sob contrato da Renault, com vista a vir a ocupar um lugar na equipa de Fórmula 1 do construtor francês no futuro.Tinha duas vitórias neste campeonato e ocupava a oitava posição.Natural de Lyon, começou a carreira nos monolugares em 2013, sagrando-se campeão francês de Fórmula 4.Passou para a Fórmula Renault em 2014 e para a Fórmula 3 europeia em 2016, onde correu com alguns dos pilotos que atualmente competem na Fórmula 1, como o britânico George Russell e o canadiano Lance Stroll.Deu o salto para a GP3, categoria da qual foi campeão em 2018.Em comunicado, a Renault Sport Racing mostrou-se "devastada" pela "perda de um dos seus mais brilhantes talentos".Vários pilotos de Fórmula 1 também expressaram a sua consternação."É devastador. Deus te tenha em descanso, Anthoine. As minhas orações estão contigo e com a tua família", escreveu na rede social Instagram o pentacampeão mundial de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton.Na rede social twitter, o holandês Max Verstappen diz-se "chocado", tal como a Federação Francesa de Automobilismo.A equipa McLaren endereçou "sentidas condolências" à família e amigos do piloto.A última vítima mortal de uma das corridas da FIA foi o também francês Jules Bianchi, na sequência das lesões cranianas sofridas num acidente durante o Grande Prémio do Japão, em outubro de 2014.Essa morte motivou a introdução do halo, um arco montado por cima dos pilotos.