O Sporting perdeu este sábado com o Rio Ave (2-3) no Estádio de Alvalade em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol. Os "leões" estiveram em vantagem até aos 86 minutos mas golos de Ronan e Filipe Augusto deram a vitória à equipa convidada.A equipa de Vila do Conde chegou à vantagem aos seis minutos, numa penalidade convertida por Filipe Augusto, mas os 'leões ainda deram a volta ao marcador, com golos de Bruno Fernandes (20) e de Luiz Phellype (53).Os minutos finais fora de 'pesadelo' para a equipa lisboeta, com mais duas penalidades para os visitantes, que deram nova volta ao marcador através de Ronan (86) e de Filipe Augusto (90+1), num jogo em que o defesa-central uruguaio Coates esteve nas três penalidades, acabando expulso por acumulação de cartões amarelos.A derrota do Sporting deixa os 'leões' no terceiro lugar do campeonato com sete pontos, menos três do que o agora comandante isolado Famalicão, enquanto os vila-condenses sobem ao sétimo posto com seis pontos, mas contam menos um jogo.