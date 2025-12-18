Portimonense falha controlo salarial de novembro

Em setembro, o Portimonense já não tinha apresentado inicialmente toda a documentação sobre o cumprimento de obrigações contributivas e tributárias.
O Portimonense, 18.º e último classificado da II Liga, falhou o controlo salarial de novembro da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), sendo notificado para, até 15 dias, demonstrar a inexistência de dívidas nos últimos três meses.
Loja do Portimonense oferece merchandising oficial e artigos de futebolMiguel Veterano/ Medialivre
De acordo com uma nota publicada na quarta-feira pelo organismo, 32 dos 33 sociedades desportivas dos dois escalões profissionais - três dos quais com equipas B - cumpriram a obrigação de comprovar, até segunda-feira, a ausência de dívidas em outubro, novembro e dezembro.
Já o Portimonense foi notificado para fazer a demonstração do seu cumprimento salarial naqueles três meses, além de atestar as respetivas obrigações contributivas e tributárias.
Também num período de 15 dias, o Rio Ave, do escalão principal, terá de complementar as informações já submetidas à LPFP em relação a obrigações contributivas e tributárias.
Em setembro, no controlo referente a maio, junho, julho e agosto, o Portimonense já não tinha apresentado inicialmente toda a documentação sobre o cumprimento de obrigações contributivas e tributárias, situação resolvida no prazo adicional atribuído pelo organismo.
Ao fim de 14 jornadas, os algarvios ocupam o último lugar da II Liga, com 12 pontos, três abaixo do último posto de manutenção e da vaga de acesso ao play-off de permanência.
Além dos problemas salariais, o Portimonense está impedido de registar novos jogadores por determinação da FIFA, que aplicou quatro sanções de outubro a dezembro - três são válidas por três períodos de inscrição, enquanto a outra apresenta uma duração ilimitada.
