Futebol. Escândalos das apostas estão de volta

Lucas Paquetá foi tramado por um cartão amarelo. Em agosto, o médio estava em vias de se mudar do West Ham para o Manchester City (€92 milhões), quando se soube do cartão suspeito. O caso remontava a março, no jogo com o Aston Villa, em que foi admoestado por protestos. Foi uma atitude parva, mas até aí nada de anormal. O problema foi a quantidade de apostas online registadas na zona do Rio de Janeiro onde Paquetá vivia, que terão sido feitas por familiares e amigos: apostaram o valor máximo permitido em como ele e o também brasileiro Luiz Henrique (Bétis) veriam amarelo nos seus jogos, o que aconteceu. Paquetá está a ser investigado pelas autoridades anticorrupção (há outros cartões suspeitos) e, apesar de continuar a jogar pelo West Ham, a mudança para o Manchester City gorou-se e foi afastado das últimas convocatórias da seleção brasileira.