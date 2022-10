FC Porto goleia Club Brugge e fica a um ponto dos 'oitavos' da 'Champions'

O FC Porto venceu em casa do Club Brugge, 4-0.

O FC Porto ficou esta quarta-feira a um ponto do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao golear em casa do Club Brugge (4-0), em jogo da quinta jornada do Grupo B.







REUTERS/Yves Herman

Depois de ter perdido nas duas primeiras jornadas, o FC Porto somou o terceiro triunfo seguido, com os tentos de Taremi (33 e 70), Evanilson (57) e Eustáquio (60) a definirem a vitória em casa do já apurado Club Brugge, que ainda não tinha sofrido golos.Os 'dragões' passaram a somar nove pontos, menos um do que os belgas, e pode festejar o apuramento ainda hoje se o Atlético de Madrid (quatro pontos) não vencer na receção ao Bayer Leverkusen (três), tendo já assegurado, pelo menos, o terceiro lugar e a presença na Liga Europa.