Venezuela. Quanto tempo aguenta uma pessoa soterrada debaixo dos escombros

Que fatores influenciam a sobrevivência num terramoto? Saiba o que fazer durante um sismo.

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Para quem fica preso nos escombros após um terramoto, a sobrevivência depende de muitos fatores, incluindo as condições meteorológicas e o acesso à água e ao ar. Segundo os especialistas, se os ferimentos não forem muito graves, as vítimas podem sobreviver durante uma semana ou mais, desde que o tempo não esteja nem muito calor nem muito frio.



Sismo na Venezuela AP Photo/Fernando Vergara

Na Venezuela, as equipas de resgate têm trabalhado contra o relógio para retirar sobreviventes dos escombros, depois de dois fortes sismos terem abalado o estado de La Guaira, no norte do país, na passada quarta-feira. Mais de 770 edifícios ficaram total ou parcialmente destruídos devido aos sismos, e os tremores secundários continuaram a abalar a região.

A maioria dos resgates ocorre nas primeiras 24 horas a seguir a uma catástrofe. Segundo os especialistas, as hipóteses de sobrevivência diminuem a cada dia que passa.

Que fatores influenciam a sobrevivência num terramoto?

As vítimas presas têm mais hipóteses de sobreviver se se encontrarem num espaço livre de escombros que evite lesões graves enquanto aguardam o resgate, como por exemplo debaixo de uma secretária resistente, afirmou o geofísico Victor Tsai, da Universidade de Brown.

Os especialistas chamam a isto um "espaço vazio passível de ser suportado". Se houver incêndio, fumo ou libertação de produtos químicos perigosos em consequência do colapso do edifício, isso poderá reduzir as hipóteses de sobrevivência das pessoas, afirmou o Joseph Barbera, especialista em resposta a emergências e professor associado da Universidade George Washington.

Além disso, ter ar para respirar e água para beber é fundamental à medida que os dias vão passando. "Dá para sobreviver algum tempo sem comida", disse Barbera. "Sem água, não se conseguiria sobreviver por muito tempo."

As temperaturas no local onde alguém se encontra preso podem afetar a sobrevivência, e as temperaturas fora dos escombros podem afetar as operações de salvamento.

Mais de 2.600 socorristas de todo o mundo chegaram à Venezuela com cães de busca treinados e equipamento, informou o governo.

E os esforços de resgate em La Guaira, a zona mais afetada, pareciam significativamente mais organizados no domingo, depois de os residentes terem manifestado frustração e indignação face ao nível de resposta nos dias anteriores.

Pode ser importante que os sobreviventes recebam cuidados médicos essenciais antes de serem retirados dos escombros, afirmou Barbera. Caso contrário, a acumulação de toxinas provenientes dos músculos esmagados poderá levá-los a entrar em choque após serem resgatados.

Após o terramoto e o tsunami de 2011 no Japão, um adolescente e a sua avó de 80 anos foram encontrados com vida após nove dias presos na sua casa, que tinha ficado totalmente destruída. E no ano anterior, uma rapariga haitiana de 16 anos foi resgatada dos escombros do terramoto em Port-au-Prince, após 15 dias.

O que fazer durante um terramoto

As melhores práticas para sobreviver durante um terramoto dependem do local do mundo onde se encontrar.

Os códigos de construção em regiões com falhas sísmicas ativas são frequentemente concebidos para resistir a sismos, mas isso não se verifica em todos os locais.

Em muitos países, incluindo os Estados Unidos, as melhores práticas consistem em deitar-se no chão, procurar abrigo e manter-se firme, a menos que se esteja perto de uma saída do edifício.

Procure abrigo debaixo de uma mesa pesada ou junto a móveis resistentes que possam criar um espaço seguro onde seja possível sobreviver, caso o telhado desabe. Cubra o rosto com um pano ou uma máscara para se proteger do pó e dos detritos.

Se ficar preso nos escombros após um terramoto, poupe energia e não se esforce em demasia. Economize comida e água, fique atento a pedidos de socorro e procure algo por perto com que possa fazer barulho.

Se tiver um telemóvel consigo, poupe a bateria e tente pedir ajuda em pequenos intervalos ao longo do dia.