O que aconteceu no massacre racial de Tulsa, em 1921?

Entre 31 de maio e 1 de junho de 1921, a próspera comunidade afroamericana de Tulsa, Oklahoma, que vivia no bairro de Greenwood, conhecido como Black Wall Street (Wall Street Negra), foi alvo de um ataque que terminou com centenas de mortes. Segundo a NBC, peritos chamam-lhe o pior evento de terrorismo racial desde a escravatura, nos Estados Unidos.



Uma multidão de pessoas brancas matou a tiro e com fogo várias pessoas e incendiou quarteirões inteiros. Greenwood foi arrasado.



Durante décadas, os historiadores do estado do Oklahoma ignoraram o evento. As crianças nunca aprenderam sobre ele na escola, concluiu em 2001 uma comissão sobre o caso.