O que opõe Espanha e Marrocos? Um nome: Brahim Ghali

Centenas de migrantes entraram em Ceuta, um enclave espanhol no Norte de África, nos últimos dias. Marrocos, que faz fronteira com a cidade autónoma, reduziu a segurança na fronteira e as pessoas puderam nadar ou trepar com vista a uma entrada na Europa. Contudo, quase dois terços dos 8 mil migrantes que conseguiram chegar a Ceuta já foram expulsos pelas autoridades espanholas, adianta a agência noticiosa Reuters.



A Amnistia Internacional acusou as forças de segurança espanholas de agredir e atirar os migrantes ao mar, ao mesmo tempo que criticou Marrocos por usar estas pessoas como peões na sua disputa com Espanha. Mas que conflito é este? Pode resumir-se a um nome: Brahim Ghali.



Com 71 anos, é desde 2016 o presidente da República Árabe Saaraui Democrática. Sediada na Argélia, reivindica soberania sobre o Sahara Ocidental. Porém, o mesmo território foi anexado por Marrocos em 1976, quando Espanha, que o governava desde 1884, o abandonou. A anexação motivou a declaração de independência por parte do movimento Frente Polisário, que é apoiada pela Argélia e liderada por Ghali, e iniciou uma guerra entre a Frente e Marrocos.