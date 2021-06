Formulário de satisfação do contacto sobre IVAucher chega em... islandês

Desde o início de junho que está em vigor o programa IVAucher que permite a consumidores reaver o IVA gasto em restaurantes, hotéis e produtos de cultura, durante os próximos três meses. Para o fazerem têm de se inscrever na plataforma que vai gerir o saldo acumulado por cada cidadão. E quem trata dessa plataforma é a empresa Pagaqui/Saltpay, que faz parte de um consórcio com a empresa de crédito islandesa Borgun. Assim, houve quem tivesse recebido emails em islandês e inglês, depois de ter esclarecido dúvidas junto da empresa.



Uma situação que já se encontra "corrigida", responde à SÁBADO o Ministério das Finanças. "No site do IVAucher, na secção 'Ajuda', os cidadãos podem pedir para serem contactados pela Pagaqui/Saltpay e, foi nesse contexto, que foi enviado um e-mail de confirmação em como foi recebido um pedido de contacto, o qual por lapso chegou a ser enviado em Islandês/Inglês. Contudo, a situação já se encontra corrigida", indica a tutela.



Recorrendo ao Google Tradutor é possível perceber que o conteúdo do email indicava que o pedido tinha sido registado e agradecia o contacto. "O Centro de Suporte ao Cliente SaltPay acabou de concluir sua solicitação - É importante ouvirmos nossos clientes, por isso pedimos que compartilhe sua experiência conosco. Como foi o serviço que você recebeu recentemente do SaltPay? Bom estou feliz Nada bom estou infeliz."