São as máscaras FFP2 mais eficazes contra a variante Ómicron?

A pandemia parece estar a desacelerar em Portugal. O R(t) estava a 0,97 a nível nacional e no território continental nesta segunda-feira, que foi o dia com menos novos casos em mais de um mês (17.019 infetados). Ainda que a atividade epidémica continue a ser muito elevada, podemos ter chegado ao pico de infeções provocadas pela Ómicron, o que significa, por sua vez, que os casos poderão começar a baixar em breve.



Numa altura em que se fala do alívio das medidas de proteção, a continuidade do uso de máscaras em espaços fechados e lotados continua a ser unânime entre especialistas. Outra questão a ter em conta é o tipo de máscara que se usa em determinada situação. Alguns especialistas sublinham a menor eficácia na retenção de partículas das máscaras comunitárias – o que pode ser insuficiente para diminuir os contágios.



A responsável do laboratório de Metrologia Química do Instituto Superior da Qualidade esclareceu algumas das dúvidas da SÁBADO sobre o uso de máscaras FFP2.





Por quanto tempo podem ser utilizadas as máscaras FFP2 até deixarem de ser eficazes?

Relativamente ao tempo máximo de utilização não existem estudos suficientes e a opinião não é unânime, há quem considere uma semana e quem considere um dia. O que se sabe realmente é que, de acordo com o referencial normativo de ensaio EN 149, estas máscaras apresentam uma capacidade de filtração igual ou superior a 94% para partículas superiores a 0,06µm e apresentam valores de respirabilidade inferiores aos considerados para as máscaras sociais.