Facebook e Instagram ameaçam deixar de funcionar na Europa

A Meta, empresa mãe do Facebook e Instagram, ameaça impedir o acesso a estas redes sociais a partir de países da União Europeia por estar impedida de guardar e tratar os dados pessoais dos utilizadores europeus nos seus servidores americanos, devido às regras do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).



O que está em causa?

De acordo com o relatório anual que a Meta tem de entregar à Securities and Exchange Commission (SEC) - o equivalente norte-americano da CMVM -, a empresa liderada por Mark Zuckerberg informa que poderá vir a ter de deixar de fornecer os seus produtos-chave, as duas maiores redes sociais do mundo, na Europa, devido às leis de proteção de dados pessoais que estão em vigor atualmente.O Tribunal de Justiça Europeu anulou em julho de 2020 o acordo intitulado Privacy Shield - Escudo de Privacidade - por entender que os dados pessoais são menos protegidos nos Estados Unidos do que na União Europeia. A Meta avisa que se não houver alteração dos regulamentos atualmente em vigor, não terá outra solução que não abandonar o modelo europeu.