Há uma nova linhagem da variante Ómicron. O que se sabe sobre ela?

É caso para dizer que a Ómicron chegou e "conquistou" o mundo. Só em Portugal, entre meados de novembro de 2021 – quando foi pela primeira vez identificada na África do Sul –, e o momento presente, a variante do vírus tornou-se responsável por 93% das infeções a nível nacional, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).



Contudo, parece que já não é só com a Ómicron que nos temos de preocupar. Nos últimos dias, soube-se que há uma linhagem desta variante que já foi detetada em vários países, como o Reino Unido e a Dinamarca. E que também já está presente em Portugal, pelo menos no Algarve – estando o INSA a avaliar a sua evolução da sua frequência assim como a sua dispersão pelo país.



Esta linhagem chama-se BA.2 e ainda se sabe pouco sobre ela. Há uma coisa que já é certa: não é tão fácil de identificar em laboratório como a ómicron original, por assim dizer, a chamada BA.1. "Aquilo que estávamos a usar para distinguir a ómicron da Delta, já não pode ser usado agora com a BA.2", diz Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Mas isso é apenas uma "dor de cabeça" para os cientistas, sublinha, para a população em geral só significa que pode não se perceber tão rapidamente os casos desta nova linhagem.