"Pesadelo dos cruzeiros": o que é o norovírus que já infetou 100 pessoas nas Bahamas?

Vírus é conhecido por se espalhar com facilidade, principalmente em cruzeiros. Estima-se que provoque cerca de 200 mil mortes anuais em todo o mundo, sendo que um quarto são crianças.

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Mais de 102 passageiros e 13 membros de tripulação do cruzeiro Caribbean Princess - que partiu da Florida na semana passada e que se encontra a navegar perto das Bahamas - foram infetadas com norovírus, também apelidado de "pesadelo dos cruzeiros". O surto, que aconteceu num navio com mais de três mil pessoas a bordo, levou a tripulação a intensificar as medidas de "limpeza e desinfeção" e a isolar os infetados. Mas afinal, que vírus é este?



Registados casos de infeção por norovírus num navio Frank Rumpenhorst/picture-alliance/dpa/AP Images

1 O que é o norovírus?

O norovírus é um vírus que afeta tanto adultos como crianças e idosos e é a "causa mais comum de gastroenterite viral aguda em todo o mundo", segundo o Hospital da Luz. Nas regiões de clima temperado, é uma "infeção característica dos meses frios".

2 Quais os sintomas?

Este vírus pode provocar sintomas como diarreia intensa, seguida de vómitos, além de dores abdominais, cólicas, dores de cabeça ou musculares e febre. Estas reações surgem normalmente 12 a 48 horas depois da infeção e duram entre um a três dias.

3 Como se transmite?

O norovírus é conhecido por se espalhar com facilidade, principalmente em locais de alta concentração de pessoas, como por exemplo em cruzeiros. Pode transmitir-se através do consumo de alimentos e água contaminados ou pelo contacto direto com pessoas infetadas ou superfícies contaminadas, já que é capaz de permanecer em superfícies por longos períodos.

A transmissão do vírus entre pessoas continua a ser possível, mesmo duas semanas ou mais após o desaparecimento dos sintomas e raramente ocorre através da libertação de aerossóis durante o vómito.

4 Quem apresenta maior risco?

Apesar de atingir todas as faixas etárias, "é mais relevante nas crianças, principalmente nas malnutridas, nos idosos e nas pessoas com o sistema imunitário debilitado", segundo o Hospital da Luz.

Surtos de norovírus "são frequentes em locais fechados, onde há um contacto físico próximo", como é o caso de navios, escolas, lares ou hospitais, onde os frequentadores são precisamente os grupos etários mais vulneráveis.

5 Quais os cuidados a ter?

Para prevenir a infeção por norovírus é importante lavar bem as mãos, lavar bem os vegetais, frutas e legumes, desinfetar objetos e superfícies, evitar partilhar toalhas e ficar no mesmo ambiente fechado que a pessoa infetada, aconselha o site Tua Saúde.

6 Tem tratamento?

A gastroenterite, causada pelo norovírus, tem tratamento e normalmente envolve aumento da hidratação, repouso e uso de medicamentos para alívio dos sintomas.

7 Quando ocorreu o primeiro surto de norovírus?

Segundo o Hospital da Luz, "o primeiro surto de gastroenterite em que foi identificado um norovírus ocorreu numa escola em Norwalk, nos Estados Unidos, em 1968". É por isso que este vírus ficou inicialmente conhecido como "Norwalk".

8 Quantos casos já foram detetados?

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que ocorram anualmente cerca de 685 milhões de casos de gastroenterite aguda por norovírus em todo o mundo - dos quais 200 milhões acontecem em crianças menores de cinco anos. Quanto ao número de mortes, as autoridades apontam para cerca de 200 mil mortes anuais, sendo que um quarto acontece com crianças.