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10 de maio de 2026 às 15:11

Imagens aéreas mostram retirada de passageiros de cruzeiro com surto de hantavírus em Tenerife

Vídeo aéreo mostra a operação de desembarque dos passageiros do navio afetado por um surto de hantavírus no porto de Tenerife, nas Ilhas Canárias.

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