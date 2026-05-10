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10 de maio de 2026 às 15:30

Imagens mostram na primeira pessoa a retirada de passageiros de cruzeiro afetado por hantavírus

Vídeo acompanha o momento em que os passageiros deixam o navio e seguem sob acompanhamento das autoridades no aeroporto de Tenerife, após o surto de hantavírus a bordo.

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