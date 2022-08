O que se sabe sobre o novo vírus identificado na China?

O novo vírus Langya, da família henipavírus (a mesma dos vírus Hendra HeV e Nipah NiV), foi descoberto por cientistas e já contaminou 35 pessoas em duas províncias na China, Shandong e Henan. Os casos foram revelados num estudo publicado na revista The New England Journal of Medicine, que consistiu na vigilância de pacientes febris com história recente de exposição a animais e recolha de amostras na garganta.