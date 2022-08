Paulo Paixão: "O novo vírus chinês gera mais preocupação por ser da família dos henipavírus"

Um estudo publicado na revista The New England Journal of Medicine dá conta de 35 casos de infeção por um novo vírus, o Langya henipavírus, registados na China - país onde surgiu pela primeira vez o SARS-CoV-2, o vírus causador da pandemia de covid-19. A investigação consistiu na vigilância de pacientes febris com história recente de contacto com animais em duas províncias na China, Shandong e Henan.