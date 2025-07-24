Sábado – Pense por si

24 de julho de 2025 às 22:16

Porque é que a nova lei anticorrupção da Ucrânia está a gerar tanta contestação?

O presidente ucraniano está a enfrentar uma onda de contestação devido à nova lei anticorrupção, que levou à primeira grande manifestação contra o governo em mais de três anos de guerra. Saiba o que está em causa.

