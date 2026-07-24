O que acontece dentro de um carro ao sol? Temperatura pode chegar aos 70º

Saiba como prevenir o esquecimento de uma criança dentro de um veículo e o que fazer se encontrar um menor nestas condições.

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A morte de uma criança de 18 meses esta quinta-feira, em Almada, esquecida dentro de um automóvel durante 7 horas, reacende a questão dos riscos de se deixar menores sozinhos dentro do carro, mesmo por pouco tempo. A Prevenção Rodoviária Portuguesa recorda que bastam escassos minutos para o interior de um automóvel estacionado se transformar num ambiente perigoso. "No verão, nunca se deve deixar uma criança sozinha dentro do carro, mesmo que a ausência pareça breve, o veículo esteja à sombra ou as janelas fiquem entreabertas."



Carro onde morreu a criança em Almada foi apreendido CMTV

1 Temperaturas escaldantes

Segundo o Automóvel Clube de Portugal, quando um carro fica estacionado ao sol, o habitáculo transforma-se numa estufa, podendo atingir temperaturas superiores a 70ºC num curto espaço de tempo. O efeito de estufa e a radiação ultravioleta provocam danos graves tanto no interior como no exterior do veículo.

Ao fim de 10 minutos, e com uma temperatura de 41º, o desconforto é intenso e inicia-se a libertação de gases dos plásticos. Em 30 minutos o tablier e os bancos podem chegar aos 50º e ao cabo de uma hora, as temperaturas podem chegar ao 70º, com risco de explosão de objetos inflamáveis e perigo de vida para animais e pessoas. Cadeiras, cintos de segurança, fivelas e outras superfícies expostas ao sol também podem atingir temperaturas suscetíveis de provocar queimaduras.

De acordo com a autoridade norte-americana de segurança rodoviária, citada pela Prevenção Rodoviária Portuguesa, a temperatura dentro de um veículo pode aumentar cerca de 11°C em apenas dez minutos. Abrir ligeiramente as janelas ou estacionar à sombra não é solução.

2 Efeitos no corpo de uma criança

Quando uma criança é esquecida dentro de um carro ao sol, o seu corpo entra em hipertermia grave, o que pode levar à morte em poucos minutos. O corpo de uma criança aquece 3 a 5 vezes mais rápido do que o de um adulto, por isso a situação pode tornar-se fatal muito rapidamente.

O grande perigo é o chamado golpe de calor, que acontece quando o organismo deixa de conseguir controlar a temperatura corporal. Sede intensa, fraqueza, tonturas, confusão, pele muito quente, febre elevada e perda de consciência são sinais de alerta identificados pelo INEM.

3 Ir ali "por um minuto" não é seguro

Deixar uma criança no carro "por um minuto" para ir a uma loja ou falar com alguém pode ser uma decisão perigosa, mesmo que o ar condicionado esteja ligado, as janelas entreabertas ou o veículo esteja estacionado à sombra. A temperatura no interior do automóvel pode subir muito rapidamente ou o motor pode desligar-se, por isso, o melhor é evitar estas situações, conforme recomendam as autoridades.

4 Como prevenir o esquecimento de uma criança no carro?

A prevenção Rodoviária Portuguesa deixa algumas indicações importantes para prevenir estas situações, que infelizmente podem ser muitas vezes trágicas:

Verifique sempre os bancos traseiros antes de sair e trancar o veículo, mesmo quando acredita que não transporta ninguém;

Coloque no banco traseiro um objeto de que vai precisar ao chegar, como uma mala, uma pasta ou o cartão de acesso ao trabalho;

Quando transportar uma criança, coloque um objeto visual no banco dianteiro, como um brinquedo, para recordar que o lugar traseiro está ocupado;

Combine com a creche, escola ou pessoa cuidadora que deve contactá-lo caso a criança não chegue à hora prevista;

Evite alterações improvisadas na rotina. Quando existirem, confirme expressamente quem vai transportar e entregar a criança;

Utilize os alertas de ocupação dos bancos traseiros, quando o veículo disponha dessa função. A tecnologia deve funcionar como apoio e não substituir a verificação visual;

Tranque sempre o automóvel quando não estiver a ser utilizado e mantenha as chaves fora do alcance das crianças.

Ensine a criança que o carro não é local para brincar.

5 Que deve fazer se encontrar uma criança sozinha num carro?

Ligue para o 112 e indique claramente o local, o veículo e o estado aparente da criança; Não espere pelo regresso do adulto responsável se a criança apresentar sinais de sofrimento; Siga as indicações dadas pelos serviços de emergência para aceder ao veículo em segurança; Assim que for possível retirar a criança, leve-a para um local fresco e inicie o arrefecimento de acordo com as instruções recebidas; Não dê líquidos a uma criança inconsciente ou com alteração do estado de consciência.

Mesmo que a criança pareça recuperar depois de sair do veículo, deve ser avaliada por profissionais de saúde.