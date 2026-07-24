Sábado – Pense por si

Descodificadores

Quanto custa, quando abre portas e que ligações terá: tudo sobre o novo aeroporto

Marta Rodrigues 07:00
Adicione como fonte preferencial no Google

O Governo e a ANA Aeroportos preveem uma capacidade para 56 milhões de passageiros por ano, que pode depois chegar aos 85 milhões.

O novo aeroporto de Lisboa representa um investimento na ordem dos 8,9 mil milhões de euros e estima-se que fique operacional em 2037. Situado no Campo de Tiro de Alcochete, terá capacidade para receber 56 milhões de passageiros no primeiro ano. O Ministério das Infraestruturas e a ANA Aeroportos de Portugal revelaram esta semana novos detalhes sobre o plano de construção, que contará também com uma nova via ferroviária de ligação à capital em 20 minutos. 

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Mil Milhões de euros Milhões de euros Milhões Construção ferroviária Lisboa TTT Alentejo Portugal Vasco da Gama 3.º Conde da Vidigueira Miguel Pinto Luz Campo de Tiro de Alcochete
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Quanto custa, quando abre portas e que ligações terá: tudo sobre o novo aeroporto