Eclipse solar em Portugal: onde ver e que cuidados ter

O nosso País tem uma das melhores regiões da Europa para assistir ao fenómeno do próximo dia 12 de agosto, mas o uso de óculos de proteção é fundamental, uma vez que a observação direta pode causar danos irreversíveis na visão.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Portugal e o mundo estão em contagem decrescente para o eclipse solar que, a 12 de agosto, transformará o dia em noite. A região de Bragança é uma das poucas na Europa com visibilidade de 100% e é por isso que a capacidade hoteleira daquela zona está já esgotada para essa altura. No resto do País, a percentagem de ocultação do sol desce até aos 93%, à exceção das ilhas, que fica na ordem dos 70%. É importante lembrar que o fenómeno não deve ser visto sem a proteção de óculos especialmente produzidos para o efeito.



Fenómeno não era visto em Portugal desde 1912 AP Photo/Julio Cortez

1 O que é um eclipse total do sol?

Um eclipse total do sol ocorre quando o planeta Terra, a lua e o sol estão alinhados e o astro solar fica oculto pela lua durante alguns segundos.

2 Quando acontecerá o eclipse?

O eclipse solar acontecerá a 12 de agosto, ao fim da tarde. A partir das 18h30, o sol começará a ser coberto pela lua. O pico será às 19h30, quando o sol estará totalmente 'escondido' durante 26 segundos. Pelas 20h30 terá terminado.

É a primeira vez em mais de 100 anos que um eclipse solar total é visível em Portugal. A última vez aconteceu em 1912.

3 Onde será visível?

O fenómeno será visível em todo o território, mas não com a mesma precisão. A região de Bragança terá a melhor vista e é o único ponto do País onde se verá o sol totalmente ocultado, criando um anel de fogo. O Parque Natural de Montesinho, na aldeia de Guadramil, é um dos poucos locais em toda a Europa com visibilidade de 100%.

No resto do País, a visibilidade desce até aos 93% e, nas ilhas, para 74% a 77%.

Lá fora, serão brindados com a visibilidade total o norte de Espanha, da Islândia, da Gronelândia e parte da Rússia.

4 O que esperar?

Um eclipse é um fenómeno multissensorial. Além do escurecimento significativo da luz – que transformará o dia em noite –, o ruído ambiente diminuirá, a temperatura do ar mudará drasticamente e as sombras tornar-se-ão mais nítidas.

À medida que a lua vai cobrindo o sol, serão visíveis os efeitos de Anel de Diamante de Baily e Coroa Solar.

5 Que cuidados são necessários?

Não é aconselhável olhar diretamente para o sol sem nenhum tipo de proteção. A observação direta pode não causar dor imediata, mas poderá trazer danos irreversíveis nos olhos. Também não é aconselhável olhar através de uma câmara ou telemóvel.

Quem quiser observar o eclipse deve usar óculos certificados para o efeito, disponíveis em farmácias. Óculos de sol ou qualquer tipo de óculos de uso comum não oferecem proteção adequada.

No concelho de Vinhais, onde se situa o Parque Natural de Montesinho, a autarquia vai oferecer óculos. Também os Centros Ciência Viva estão a disponibilizar óculos gratuitos.

6 Como identificar óculos próprios para o eclipse?

Os óculos devem cumprir os requisitos estabelecidos na norma EN ISO 12312-2, assim como a regulação europeia, incluindo a marcação CE.

Também é importante mantê-los em boas condições de utilização porque se os filtros se danificarem (riscos, perfurações ou zonas descoladas), a proteção fica comprometida. Se for necessário limpar os óculos, basta usar um pano macio e seco. Não é recomendado o uso de toalhitas nem qualquer tipo de líquido porque a humidade pode deformar o cartão e provocar o descolamento das lentes.

7 Há algum momento do eclipse em que seja seguro retirar os óculos?

Durante os 26 segundos em que o sol está totalmente coberto pela lua, é seguro retirar os óculos. No entanto, têm de ser repostos ainda antes de surgirem os primeiros raios de sol. Em caso de dúvida, o melhor é permanecer com os óculos.

8 O que pode acontecer se olhar diretamente para o sol?

A radiação intensa do sol durante um eclipse pode atingir a retina e provocar uma queimadura na mácula (região central da retina responsável pela visão nítida e detalhada), mesmo que a observação direta ocorra apenas durante breves segundos. Como a retina não tem recetores de dor, o dano pode ocorrer sem que a pessoa dê conta.

Os sintomas podem surgir horas mais tarde, através de visão desfocada, manchas escuras ou pontos cegos, distorção de imagens, alteração da perceção das cores e sensibilidade à luz. Em alguns casos, pode dar-se a perda total de visão.

Se verificar algum destes sintomas, deve procurar avaliação médica com a maior celeridade possível.

9 Há alternativas aos óculos de proteção?

Não. Óculos de sol comuns não são suficientes, nem a sobreposição de várias lentes. Também é mito a proteção através de materiais improvisados como radiografias, películas fotográficas, vidros fumados ou embalagens metalizadas. Um material que reduza a luminosidade não garante proteção das radiações do sol.

10 Que cuidados devem ser tidos com crianças?

O procedimento é o mesmo, mas é importante que as crianças sejam acompanhadas por adultos para evitar o incumprimento das normas. Ajudará se um adulto explicar previamente em que consiste o eclipse, que perigos existem e como os prevenir. Durante o eclipse, o adulto deverá certificar-se que a criança mantém os óculos bem posicionados.

11 A luz pode danificar aparelhos eletrónicos?

Sim. Câmaras e telemóveis podem ser danificados pela luz solar direta se utilizados sem filtros apropriados. Para estes equipamentos serem utilizados devem estar protegidos por um filtro solar próprio e compatível com o aparelho. É recomendado procurar aconselhamento especializado.

Com Isabel Dantas