É a primeira vez desde 1912 que o País vai poder ver o Sol totalmente escondido pela Lua. Evento será visível em Portugal inteiro, incluindo ilhas.

É a primeira vez em quase 100 anos que a Península Ibérica vai testemunhar um eclipse solar total. No próximo dia 12 de agosto, quando forem 18h30 em Portugal continental (17h30 nos Açores), o Sol começará a ser tapado pela Lua. O pico acontecerá pelas 19h30 e, pelas 20h30, terá terminado. Devido ao adiantar da hora, será mais visível em pontos altos, orientados para oeste e, de preferência, desobstruídos.

A carregar o vídeo ... Eclipse solar total põe Portugal de olhos no céu para ver fenómeno raro

Apesar de ser visível em todo o território (incluindo nas ilhas), é no Parque Natural de Montesinho, na região de Bragança, que se poderá ver o sol totalmente ‘tapado’ pelo satélite natural da Terra, causando o chamado ‘anel de fogo’. É, aliás, um dos poucos locais em toda a Europa (juntamente com algumas cidades do norte de Espanha) onde, durante 26 segundos, o Sol desaparecerá completamente. Este facto já fez com que os alojamentos da região esgotassem. Nos outros pontos do continente, o sol ficará tapado a 93%, percentagem que diminui para 74% a 77% nas ilhas.

O eclipse solar será também uma oportunidade para estudar a forma como os animais reagem a este fenómeno. O Politécnico de Bragança já anunciou que vai analisar a forma como as aves se comportam num eclipse. Ao mesmo tempo, a autarquia tem também atividades planeadas para o aeródromo municipal.

Mas assistir a um eclipse requer cuidados. Quem quiser ver, com os próprios olhos, o Sol a ‘esconder-se’ por trás da Lua deverá fazê-lo com recurso a óculos próprios e certificados para o efeito, evitando olhar diretamente para a estrela. Estes objetos podem ser adquiridos em farmácias e também no Centro de Ciência Viva de Bragança.