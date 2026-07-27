Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Vida

Eclipse solar total põe Portugal de olhos no céu para ver fenómeno raro

CM 10:03
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de julho
As mais lidas

É a primeira vez desde 1912 que o País vai poder ver o Sol totalmente escondido pela Lua. Evento será visível em Portugal inteiro, incluindo ilhas.

É a primeira vez em quase 100 anos que a Península Ibérica vai testemunhar um eclipse solar total. No próximo dia 12 de agosto, quando forem 18h30 em Portugal continental (17h30 nos Açores), o Sol começará a ser tapado pela Lua. O pico acontecerá pelas 19h30 e, pelas 20h30, terá terminado. Devido ao adiantar da hora, será mais visível em pontos altos, orientados para oeste e, de preferência, desobstruídos.

A carregar o vídeo ...
Eclipse solar total põe Portugal de olhos no céu para ver fenómeno raro

Apesar de ser visível em todo o território (incluindo nas ilhas), é no Parque Natural de Montesinho, na região de Bragança, que se poderá ver o sol totalmente ‘tapado’ pelo satélite natural da Terra, causando o chamado ‘anel de fogo’. É, aliás, um dos poucos locais em toda a Europa (juntamente com algumas cidades do norte de Espanha) onde, durante 26 segundos, o Sol desaparecerá completamente. Este facto já fez com que os alojamentos da região esgotassem. Nos outros pontos do continente, o sol ficará tapado a 93%, percentagem que diminui para 74% a 77% nas ilhas.

O eclipse solar será também uma oportunidade para estudar a forma como os animais reagem a este fenómeno. O Politécnico de Bragança já anunciou que vai analisar a forma como as aves se comportam num eclipse. Ao mesmo tempo, a autarquia tem também atividades planeadas para o aeródromo municipal.

Mas assistir a um eclipse requer cuidados. Quem quiser ver, com os próprios olhos, o Sol a ‘esconder-se’ por trás da Lua deverá fazê-lo com recurso a óculos próprios e certificados para o efeito, evitando olhar diretamente para a estrela. Estes objetos podem ser adquiridos em farmácias e também no Centro de Ciência Viva de Bragança.

Tópicos Açores eclipse total eclipse solar Céu Portugal Bragança Ciência Viva
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Eclipse solar total põe Portugal de olhos no céu para ver fenómeno raro