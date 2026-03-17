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Vida

O impacto do eclipse no turismo

Sónia Bento
Sónia Bento 23:00

A 12 de agosto, a Península Ibérica vai assistir a um fenómeno astronómico raro - a ocultação total do Sol. Já há uma corrida às reservas de alojamentos em zonas rurais de Espanha e em Portugal, na região de Bragança, não haverá camas que cheguem

Não há ninguém vivo que tenha tido a oportunidade de contemplar um eclipse total do Sol, na Península Ibérica, onde a última vez que isso aconteceu foi a 18 de abril de 1912. A 12 de agosto próximo, repete-se este fenómeno raro, em que a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, e faz o dia transformar-se em noite, por breves instantes.

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