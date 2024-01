Foram detetados 30 vezes mais casos de sarampo na Europa em 2023 do que em 2022, num surto que começa a preocupar seriamente as autoridades de saúde, avisou a Organização Mundial de Saúde (OMS). Em Portugal foram detetados dois casos em crianças vindas do Reino Unido e que não haviam sido vacinadas contra o vírus.