Após o grande êxito do concerto dedicado aos Pink Floyd, a Banda Filarmónica Nossa Senhora da Estrela regressa ao palco do Coliseu Micaelense para mais um tributo inesquecível ao rock clássico. Desta vez, os protagonistas são os Dire Straits, cujos maiores sucessos serão recriados em versões sinfónicas únicas, criadas pelo compositor açoriano Hélder Bettencourt.



Concerto Walk of Life dos Dire Straits no Coliseu Micaelense, com Roberto Martins e Lira Nossa Senhora da Estrela

Com direcção do maestro Roberto Martins, este concerto promete transportar o público numa viagem emocionante pelos maiores êxitos da banda britânica – como Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Brothers in Arms, Money for Nothing, e muitos outros – que ganharão nova vida através do som poderoso e envolvente da filarmónica.

“Walk of Life” - Dire Straits reafirma a capacidade da Banda Filarmónica Nossa Senhora da Estrela de transformar clássicos universais em experiências musicais únicas, unindo a tradição filarmónica açoriana ao espírito inovador de arranjos contemporâneos. Não perca esta celebração imperdível de dois mundos musicais, onde o talento local se alia à música intemporal dos Dire Straits para criar uma noite que promete ficar na memória de todos.

Informações Adicionais

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contate a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense. Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

Preços

Plateia:

1ª Plateia: 15,00€

2ª Plateia: 15,00€

Balcões:

1º Balcão Central: 12,50€

2º Balcão Central: 12.50€

1º Balcão Lateral: 12,50€

2º Balcão Lateral: 12,50€