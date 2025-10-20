Após o grande êxito do concerto dedicado
aos Pink Floyd, a Banda Filarmónica Nossa Senhora da Estrela regressa ao palco
do Coliseu Micaelense para mais um tributo inesquecível ao rock clássico. Desta
vez, os protagonistas são os Dire Straits, cujos maiores sucessos serão
recriados em versões sinfónicas únicas, criadas pelo compositor açoriano Hélder
Bettencourt.
Concerto Walk of Life dos Dire Straits no Coliseu Micaelense, com Roberto Martins e Lira Nossa Senhora da Estrela
Com direcção do maestro Roberto Martins, este concerto
promete transportar o público numa viagem emocionante pelos maiores êxitos da
banda britânica – como Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Brothers in Arms,
Money for Nothing, e muitos outros – que ganharão nova vida através do som
poderoso e envolvente da filarmónica.
“Walk of Life” - Dire Straits reafirma a capacidade da
Banda Filarmónica Nossa Senhora da Estrela de transformar clássicos universais
em experiências musicais únicas, unindo a tradição filarmónica açoriana
ao espírito inovador de arranjos contemporâneos. Não perca esta celebração
imperdível de dois mundos musicais, onde o talento local se alia à música
intemporal dos Dire Straits para criar uma noite que promete ficar na memória
de todos.
Informações Adicionais
Mobilidade
reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contate a
bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail
bilheteira@coliseumicaelense. Por questões de segurança não é permitido a
presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos
superiores).
E essa gente está carregada de ódio, rancor e desejos de vingança, e não esquecem nem perdoam o medo e a humilhação que aqueles seus familiares (e, em alguns casos, eles próprios, apesar de serem, nessa altura, ainda muito jovens).
A evolução das políticas públicas de energia e ambiente, desde a década de 70, tem sido positiva, especialmente no domínio da agenda e formulação de políticas, atravessando governos diversos, embora muito por efeito da nossa integração europeia.