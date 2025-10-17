Iogurte: um aliado para a saúde digestiva e uma dieta equilibrada

No Dia Mundial da Alimentação, a Danone destaca cinco benefícios do iogurte e a importância de fazer escolhas conscientes.

Antecipando o Dia Mundial da Alimentação, celebrado a 16 de outubro, a Danone Portugal realça o valor nutricional e o contributo do iogurte e dos leites fermentados para a saúde, posicionando-os como pilares de uma alimentação equilibrada e consciente.

O iogurte é um tipo muito específico de leite fermentado, resultante da junção exclusiva das bactérias Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus - os iogurtes Danone e Oikos são exemplos bem conhecidos dos portugueses. A utilização de outras combinações de fermentos resulta em outros tipos de leites fermentados, como Activia e Actimel, por exemplo.

Esta ciência da fermentação, que remonta a cerca de 3000 A.C. na Mesopotâmia, serviu de base para o que viria a ser a fundação da Danone em 1919 por Isaac Caraso, em Barcelona, tornando-se a primeira marca mundial a produzir e disponibilizar iogurtes em grande escala, como forma de levar ao público um alimento saudável que, até então, na Europa Ocidental, era consumido de forma residual e apenas vendido em farmácias.

5 Benefícios-Chave do Iogurte

1. Fonte de Nutrientes Essenciais: fonte de proteínas, vitaminas (principalmente Complexo B e D) e minerais.

2. Fonte de Cálcio: o cálcio é fundamental para o crescimento e manutenção de ossos, dentes e músculos.

3. Digestibilidade Superior: o iogurte tem uma maior digestibilidade do que o leite, devido ao seu processo de fermentação.

4. Tolerância à Lactose: é mais bem aceite do que o leite por indivíduos com intolerância à lactose.

5. Ação Probiótica: contém fermentos lácticos probióticos, que conferem benefícios para a saúde.

Graças à sua inegável densidade nutricional e aos benefícios para a saúde resultantes do processo de fermentação único, o iogurte é um alimento essencial para uma dieta equilibrada, enquadrando-se nas 2 a 3 porções diárias de lácteos recomendadas pela Roda dos Alimentos da Direção Geral de Saúde.

Inovação e Ciência ao Serviço da Saúde

O portefólio da Danone Portugal abrange diversas opções de iogurte e, adicionalmente, disponibiliza produtos funcionais desenvolvidos para responder a diferentes necessidades de saúde específicas.

O Actimel, por exemplo, foca-se nas defesas do organismo, pois para além do fermento exclusivo L. casei, contém ainda as vitaminas D e B6, nutrientes que apoiam o funcionamento normal do sistema imunitário. Já os produtos da gama Activia dedicam-se à saúde digestiva, fornecendo mais de quatro mil milhões de bifidobactérias vivas por dose, bem como cloretos, presentes de forma natural, que apoiam a digestão normal através da produção de ácido clorídrico no estômago. Por fim, o Danacol, destinado a indivíduos com níveis de colesterol moderadamente elevados, contém esteróis vegetais que ajudam a reduzir o colesterol, um dos principais fatores de risco das doenças cardiovasculares, que em Portugal continuam a ser a principal causa de morte.

Compromisso com o Consumo Consciente e a Sustentabilidade

Para a Danone Portugal, existe uma ligação indissociável entre nutrição e sustentabilidade. Uma alimentação sustentável é aquela que não só garante a segurança alimentar e nutricional, mas que também assegura um reduzido impacto ambiental.

No seu compromisso com a sustentabilidade, a Danone, que é hoje uma empresa certificada B Corp em Portugal, adotou múltiplas ações de forma a minimizar a pegada ambiental dos seus produtos, contribuindo para a preservação do planeta através da utilização do seu negócio também como uma forma de impactar positivamente a comunidade. Iniciativas como a contínua redução de plástico, a remoção de tampas e etiquetas de produtos líquidos, que reduz 280 toneladas de plástico anuais, as mais de 400 toneladas de alimentos saudáveis doados todos os anos a quem mais precisa ou o uso de métodos de fabrico mais sustentáveis, através uso de 100% de energia renovável nas fábricas ou recurso a leite de quintas com certificação em bem-estar animal, fazem com que o iogurte Danone seja hoje uma fonte de nutrição mais sustentável e que promove o impacto positivo.

Neste Dia Mundial da Alimentação, a Danone Portugal reitera o seu objetivo principal de levar saúde através dos alimentos ao maior número de pessoas possível, oferecendo um portefólio que responde às principais necessidades do consumidor e afirmando o iogurte como um alimento relevante e essencial no quotidiano dos portugueses.

Sobre a Danone

Com a missão de levar saúde através da alimentação ao maior número de pessoas possível, a Danone, fundada em 1919, encontra-se entre os líderes mundiais da indústria alimentar e está atualmente organizada em três divisões: produtos diários essenciais (produtos lácteos e vegetais), nutrição especializada (nutrição infantil e nutrição clínica) e águas.

Através da sua missão e do seu compromisso com o progresso, tanto empresarial como social, a companhia pretende construir um futuro mais saudável, através de uma saúde melhor, de uma vida melhor e de um mundo melhor para todos os seus parceiros: os seus cerca de 100.000 colaboradores, consumidores, pacientes, clientes, fornecedores, acionistas e todas as comunidades com as quais interage. Com produtos presentes em mais de 120 mercados, a Danone alcançou um volume de negócios de 24,2 mil milhões de euros em 2021.

Em 2022, a Danone Iberia foi recertificada pela terceira vez como a empresa alimentar B Corp com a pontuação mais alta por satisfazer os mais elevados padrões de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade. Até 2025, a Danone pretende tornar-se uma das primeiras empresas multinacionais a obter a certificação global B Corp™. Para mais informações: www.danone.pt.