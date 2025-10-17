Iogurte: um aliado para a saúde digestiva e uma dieta equilibrada

No Dia Mundial da Alimentação, a Danone destaca cinco benefícios do iogurte e a importância de fazer escolhas conscientes.
Antecipando o Dia Mundial da Alimentação,
celebrado a 16 de outubro, a Danone Portugal realça o valor nutricional e o
contributo do iogurte e dos leites fermentados para a saúde, posicionando-os
como pilares de uma alimentação equilibrada e consciente.
O iogurte é um tipo muito
específico de leite fermentado, resultante da junção
exclusiva das bactérias Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus
thermophilus - os iogurtes Danone e Oikos são exemplos bem conhecidos dos
portugueses. A utilização de outras combinações de fermentos resulta em outros
tipos de leites fermentados, como Activia e Actimel, por exemplo.
Esta
ciência da fermentação, que remonta a cerca de 3000 A.C. na Mesopotâmia, serviu
de base para o que viria a ser a fundação da Danone em 1919 por Isaac
Caraso, em Barcelona, tornando-se a primeira marca mundial a produzir e
disponibilizar iogurtes em grande escala, como forma de levar ao público um
alimento saudável que, até então, na Europa Ocidental, era consumido de
forma residual e apenas vendido em farmácias.
5 Benefícios-Chave do Iogurte
1.
Fonte de Nutrientes
Essenciais: fonte de proteínas, vitaminas (principalmente
Complexo B e D) e minerais.
2.
Fonte de Cálcio:
o cálcio é fundamental para o crescimento e manutenção de ossos, dentes e
músculos.
3.
Digestibilidade Superior: o
iogurte tem uma maior digestibilidade do que o leite, devido ao seu processo de
fermentação.
4.
Tolerância à Lactose: é
mais bem aceite do que o leite por indivíduos com intolerância à lactose.
5.
Ação Probiótica: contém
fermentos lácticos probióticos, que conferem benefícios para a saúde.
Graças à sua inegável densidade
nutricional e aos benefícios para a saúde resultantes do processo de
fermentação único, o iogurte é um alimento essencial para uma dieta
equilibrada, enquadrando-se nas 2 a 3 porções diárias de lácteos
recomendadas pela Roda dos Alimentos da Direção Geral de Saúde.
Inovação e Ciência ao Serviço
da Saúde
O portefólio da Danone Portugal abrange
diversas opções de iogurte e, adicionalmente, disponibiliza produtos funcionais
desenvolvidos para responder a diferentes necessidades de saúde específicas.
O Actimel, por exemplo,foca-se
nas defesas do organismo, pois para além do fermento exclusivo L. casei,
contém ainda as vitaminas D e B6, nutrientes que apoiam o funcionamento normal
do sistema imunitário. Já os produtos da gama Activia dedicam-se à saúde
digestiva, fornecendo mais de quatro mil milhões de bifidobactérias
vivas por dose, bem como cloretos, presentes de forma natural, que apoiam a
digestão normal através da produção de ácido clorídrico no estômago. Por fim, o
Danacol, destinado a indivíduos com níveis de colesterol moderadamente
elevados, contém esteróis vegetais que ajudam a reduzir o colesterol, um dos
principais fatores de risco das doenças cardiovasculares, que em Portugal
continuam a ser a principal causa de morte.
Compromisso com o Consumo
Consciente e a Sustentabilidade
Para a Danone Portugal, existe uma ligação
indissociável entre nutrição e sustentabilidade. Uma alimentação sustentável
é aquela que não só garante a segurança alimentar e nutricional, mas que também
assegura um reduzido impacto ambiental.
No seu compromisso com a sustentabilidade,
a Danone, que é hoje uma empresa certificada B Corp em Portugal, adotou
múltiplas ações de forma a minimizar a pegada ambiental dos seus produtos,
contribuindo para a preservação do planeta através da utilização do seu
negócio também como uma forma de impactar positivamente a comunidade.
Iniciativas como a contínua redução de plástico, a remoção de tampas
e etiquetas de produtos líquidos, que reduz 280 toneladas de plástico anuais,
as mais de 400 toneladas de alimentos saudáveis doados todos os anos a quem
mais precisa ou o uso de métodos de fabrico mais sustentáveis,através
uso de 100% de energia renovável nas fábricas ou recurso a leite de quintas com
certificação em bem-estar animal, fazem com que o iogurte Danone seja hoje
uma fonte de nutrição mais sustentável e que promove o impacto positivo.
Neste Dia Mundial da Alimentação, a Danone Portugal reitera o seu objetivo principal
de levar saúde através dos alimentos ao maior número de pessoas possível,
oferecendo um portefólio que responde às principais necessidades do consumidor
e afirmando o iogurte como um alimento relevante e essencial no quotidiano dos
portugueses.
Sobre a Danone
Com
a missão de levar saúde através da alimentação ao maior número de pessoas
possível, a Danone, fundada em 1919, encontra-se entre os líderes mundiais da
indústria alimentar e está atualmente organizada em três divisões: produtos
diários essenciais (produtos lácteos e vegetais), nutrição especializada
(nutrição infantil e nutrição clínica) e águas.
Através
da sua missão e do seu compromisso com o progresso, tanto empresarial como
social, a companhia pretende construir um futuro mais saudável, através de uma
saúde melhor, de uma vida melhor e de um mundo melhor para todos os seus
parceiros: os seus cerca de 100.000 colaboradores, consumidores, pacientes,
clientes, fornecedores, acionistas e todas as comunidades com as quais
interage. Com produtos presentes em mais de 120 mercados, a Danone alcançou um
volume de negócios de 24,2 mil milhões de euros em 2021.
Em
2022, a Danone Iberia foi recertificada pela terceira vez como a empresa
alimentar B Corp com a pontuação mais alta por satisfazer os mais elevados
padrões de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade. Até
2025, a Danone pretende tornar-se uma das primeiras empresas multinacionais a
obter a certificação global B Corp™. Para mais informações: www.danone.pt.
