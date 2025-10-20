Águas do Algarve reforça aposta no investimento e na inovação com 74 milhões de euros para aumentar a resiliência hídrica da região

Na Águas do
Algarve, empresa do Grupo Águas de Portugal, continuamos a afirmar-nos como um
agente determinante na construção de um futuro mais sustentável e resiliente
para a região. Numa altura em que o Algarve enfrenta um dos maiores desafios de
sempre em matéria de disponibilidade hídrica, agravado pelas alterações
climáticas e pela escassez de pluviosidade, queremos reforçar o nosso compromisso
com o investimento, a inovação e a sustentabilidade ambiental.
Com uma visão
estratégica e alinhada com as metas do Programa Operacional Regional 2030, na
Águas do Algarve temos vindo a desenvolver e a submeter um conjunto de projetos
estruturantes que visam garantir a segurança do abastecimento público de água,
a eficiência dos sistemas e a proteção dos ecossistemas aquáticos. Estes
investimentos refletem uma aposta firme na modernização tecnológica, na
eficiência operacional e na resiliência dos sistemas, assegurando que a região
continue a dispor de um serviço de excelência, mesmo num contexto de crescente
pressão sobre os recursos hídricos.
Ao longo dos
próximos anos, prevemos um volume total de investimento de cerca de 74 milhões
de euros, apenas no âmbito do PO Regional 2030 — um esforço que demonstra não
só a dimensão do desafio, mas também a determinação que temos na empresa em
garantir um futuro sustentável para todos os residentes, e todos os que ao
longo do ano nos visitam.
No âmbito do PO Regional 2030, encontram-se três investimentos
já aprovados, num montante global superior a 32 milhões de euros:
Ø Remodelação da ETAR de Paderne e Sistema Elevatório do Purgatório
A Remodelação da ETAR de Paderne e Sistema Elevatório
do Purgatório, permitirá o tratamento das águas residuais produzidas por
um equivalente populacional de 5.000 habitantes, assegurando o cumprimento da
legislação ambiental nacional e comunitária, em matéria de qualidade da água
tratada a rejeitar em meio hídrico. O tratamento preconizado para a nova ETAR,
permitirá garantir níveis de qualidade de água tratada mais exigentes do que os
atuais.
Valor do investimento – 6,20 milhões de euros
Ø Reforço do Abastecimento a Loulé - Reservatório Intermédio - Fase II e
Fase III
O projeto de alargamento do sistema público de
abastecimento de água às serras de Loulé visa garantir o acesso contínuo,
seguro e sustentável de água potável às populações dispersas em meio rural,
promovendo a resiliência do território face às alterações climáticas. Este
investimento dará um forte contributo para a universalização do serviço de
abastecimento de água em alta, em zonas ainda não cobertas, em conformidade com
o objetivo de garantir 100% de cobertura da população com acesso seguro à água;
paralelamente, assegurará a modernização e expansão da rede com materiais e
tecnologias que minimizam perdas; melhorando a resiliência operacional do
sistema através da interligação com redes existentes e soluções tecnológicas.
Valor do investimento – 21,80 milhões de euros
Ø Desenvolvimento de um Sistema Inteligente Integrado para a
Eficiência Operacional do Abastecimento de Água em Alta do Algarve:
Modernização, Automação e Tecnologias Imersivas
Trata-se da implementação de um sistema inteligente e
integrado para a eficiência operacional do Abastecimento de Água em Alta -
modernização, automação e tecnologias imersivas. Este projeto inovador, assenta
em três grandes eixos estruturais:
1) Obtenção de uma elevada confiabilidade dos dados
adquiridos, da informação compilada e dos indicadores apresentados;
2) Recurso a ferramentas de simulação e previsão em
tempo real, que permitirão alavancar a gestão operacional a um nível de
eficiência bastante superior ao atual, com a otimização de recursos e meios
envolvidos, a eficiência energética suportada em modelos de previsão e a
utilização de ferramentas de modelação do tratamento assegurará outras medidas
de eficiência nomeadamente na utilização de reagentes, promovendo a
sustentabilidade do sistema;
3) Digitalização do sistema promoverá o apoio à tomada
de decisão, através da utilização de sistemas de aprendizagem de IA
(Inteligência Artificial).
Valor do investimento – 4,5 milhões de euros
Em análise no âmbito do PO Regional 2030, temos 1 candidatura
Ø Reforço da Resiliência Hídrica através da Reabilitação
de Captações Subterrâneas (RCM n.º 26-A/2024)
A situação de
seca vivida no Algarve ao longo dos últimos anos tornou essencial reforçar a
implementação de medidas de contingência que minimizassem os seus efeitos,
levando à criação da Resolução do Conselho de Ministros nº 26-A de 2024, para
lidar com a crise hídrica na região do Algarve. Foi assim definido um conjunto
de medidas e ações extraordinárias para promoção de uma maior eficiência,
poupança e racionalização das reservas de água, por forma a afastar um cenário
de rotura do abastecimento público de água para consumo humano na região do
Algarve. Parte dessas medidas, consistem na Reabilitação de Captações
Subterrâneas Estratégicas, em vários pontos do Algarve e que servirão para
robustecer a capacidade de resposta do Sistema Multimunicipal de Abastecimento
de Água e de Saneamento do Algarve, em caso de escassez hídrica
Valor do investimento – 7,70 milhões de euros
Temos um total de investimento da ordem dos 40 milhões de euros
Estamos ainda a preparar a submissão de quatro novas
candidaturas, num investimento adicional de cerca de 34 milhões de euros:
Ø Reforço da Interligação Barlavento/ Sotavento
(Ribs) Chão da Donas.
Valor do investimento – 11,50 milhões de euros
Ø Resiliência e modernização do Sistema Multimunicipal
de Abastecimento de Água e de Saneamento do Algarve
(Variadores/geradores/Telegestão/Monitorização LAB.
Valor do investimento – 5.30 milhões de euros
Ø Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de
Lagoa; ETAR da Mexilhoeira da Carregação;Ligação do Algoz à ETAR Albufeira –
Poente. Valor do investimento
15 milhões de euros
Ø Secagem solar
Valor do investimento – 2,30 milhões de euros
Estes
investimentos traduzem uma visão integrada e ambiciosa para o futuro da região,
onde a inovação tecnológica, a eficiência energética e a proteção dos recursos
naturais caminham lado a lado. A Águas do Algarve reforça, assim, o seu papel
de liderança no setor, assumindo-se como uma empresa de vanguarda na gestão da
água em Portugal, comprometida com o desenvolvimento económico, social e
ambiental do Algarve.
Num território
marcado pela beleza natural, mas também pela vulnerabilidade hídrica, cada gota
conta — e cada investimento é uma peça essencial na construção de um futuro
mais sustentável, mais seguro e mais consciente.
A prioridade
mantém-se clara: garantir água para todos, hoje e amanhã.
