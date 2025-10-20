Águas do Algarve reforça aposta no investimento e na inovação com 74 milhões de euros para aumentar a resiliência hídrica da região

Na Águas do Algarve, empresa do Grupo Águas de Portugal, continuamos a afirmar-nos como um agente determinante na construção de um futuro mais sustentável e resiliente para a região. Numa altura em que o Algarve enfrenta um dos maiores desafios de sempre em matéria de disponibilidade hídrica, agravado pelas alterações climáticas e pela escassez de pluviosidade, queremos reforçar o nosso compromisso com o investimento, a inovação e a sustentabilidade ambiental.

Com uma visão estratégica e alinhada com as metas do Programa Operacional Regional 2030, na Águas do Algarve temos vindo a desenvolver e a submeter um conjunto de projetos estruturantes que visam garantir a segurança do abastecimento público de água, a eficiência dos sistemas e a proteção dos ecossistemas aquáticos. Estes investimentos refletem uma aposta firme na modernização tecnológica, na eficiência operacional e na resiliência dos sistemas, assegurando que a região continue a dispor de um serviço de excelência, mesmo num contexto de crescente pressão sobre os recursos hídricos.

Ao longo dos próximos anos, prevemos um volume total de investimento de cerca de 74 milhões de euros, apenas no âmbito do PO Regional 2030 — um esforço que demonstra não só a dimensão do desafio, mas também a determinação que temos na empresa em garantir um futuro sustentável para todos os residentes, e todos os que ao longo do ano nos visitam.

No âmbito do PO Regional 2030, encontram-se três investimentos já aprovados, num montante global superior a 32 milhões de euros:

Ø Remodelação da ETAR de Paderne e Sistema Elevatório do Purgatório

A Remodelação da ETAR de Paderne e Sistema Elevatório do Purgatório, permitirá o tratamento das águas residuais produzidas por um equivalente populacional de 5.000 habitantes, assegurando o cumprimento da legislação ambiental nacional e comunitária, em matéria de qualidade da água tratada a rejeitar em meio hídrico. O tratamento preconizado para a nova ETAR, permitirá garantir níveis de qualidade de água tratada mais exigentes do que os atuais.

Valor do investimento – 6,20 milhões de euros

Ø Reforço do Abastecimento a Loulé - Reservatório Intermédio - Fase II e Fase III

O projeto de alargamento do sistema público de abastecimento de água às serras de Loulé visa garantir o acesso contínuo, seguro e sustentável de água potável às populações dispersas em meio rural, promovendo a resiliência do território face às alterações climáticas. Este investimento dará um forte contributo para a universalização do serviço de abastecimento de água em alta, em zonas ainda não cobertas, em conformidade com o objetivo de garantir 100% de cobertura da população com acesso seguro à água; paralelamente, assegurará a modernização e expansão da rede com materiais e tecnologias que minimizam perdas; melhorando a resiliência operacional do sistema através da interligação com redes existentes e soluções tecnológicas.

Valor do investimento – 21,80 milhões de euros

Ø Desenvolvimento de um Sistema Inteligente Integrado para a Eficiência Operacional do Abastecimento de Água em Alta do Algarve: Modernização, Automação e Tecnologias Imersivas

Trata-se da implementação de um sistema inteligente e integrado para a eficiência operacional do Abastecimento de Água em Alta - modernização, automação e tecnologias imersivas. Este projeto inovador, assenta em três grandes eixos estruturais:

1) Obtenção de uma elevada confiabilidade dos dados adquiridos, da informação compilada e dos indicadores apresentados;

2) Recurso a ferramentas de simulação e previsão em tempo real, que permitirão alavancar a gestão operacional a um nível de eficiência bastante superior ao atual, com a otimização de recursos e meios envolvidos, a eficiência energética suportada em modelos de previsão e a utilização de ferramentas de modelação do tratamento assegurará outras medidas de eficiência nomeadamente na utilização de reagentes, promovendo a sustentabilidade do sistema;

3) Digitalização do sistema promoverá o apoio à tomada de decisão, através da utilização de sistemas de aprendizagem de IA (Inteligência Artificial).

Valor do investimento – 4,5 milhões de euros

Em análise no âmbito do PO Regional 2030, temos 1 candidatura

Ø Reforço da Resiliência Hídrica através da Reabilitação de Captações Subterrâneas (RCM n.º 26-A/2024)

A situação de seca vivida no Algarve ao longo dos últimos anos tornou essencial reforçar a implementação de medidas de contingência que minimizassem os seus efeitos, levando à criação da Resolução do Conselho de Ministros nº 26-A de 2024, para lidar com a crise hídrica na região do Algarve. Foi assim definido um conjunto de medidas e ações extraordinárias para promoção de uma maior eficiência, poupança e racionalização das reservas de água, por forma a afastar um cenário de rotura do abastecimento público de água para consumo humano na região do Algarve. Parte dessas medidas, consistem na Reabilitação de Captações Subterrâneas Estratégicas, em vários pontos do Algarve e que servirão para robustecer a capacidade de resposta do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Algarve, em caso de escassez hídrica

Valor do investimento – 7,70 milhões de euros

Temos um total de investimento da ordem dos 40 milhões de euros

Estamos ainda a preparar a submissão de quatro novas candidaturas, num investimento adicional de cerca de 34 milhões de euros:

Ø Reforço da Interligação Barlavento/ Sotavento (Ribs) Chão da Donas.

Valor do investimento – 11,50 milhões de euros

Ø Resiliência e modernização do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Algarve (Variadores/geradores/Telegestão/Monitorização LAB.

Valor do investimento – 5.30 milhões de euros

Ø Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Lagoa; ETAR da Mexilhoeira da Carregação;Ligação do Algoz à ETAR Albufeira – Poente. Valor do investimento

15 milhões de euros

Ø Secagem solar

Valor do investimento – 2,30 milhões de euros

Estes investimentos traduzem uma visão integrada e ambiciosa para o futuro da região, onde a inovação tecnológica, a eficiência energética e a proteção dos recursos naturais caminham lado a lado. A Águas do Algarve reforça, assim, o seu papel de liderança no setor, assumindo-se como uma empresa de vanguarda na gestão da água em Portugal, comprometida com o desenvolvimento económico, social e ambiental do Algarve.

Num território marcado pela beleza natural, mas também pela vulnerabilidade hídrica, cada gota conta — e cada investimento é uma peça essencial na construção de um futuro mais sustentável, mais seguro e mais consciente.

A prioridade mantém-se clara: garantir água para todos, hoje e amanhã.