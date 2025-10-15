Feira de Doçaria Tradicional celebra 80 anos da Nacional 2

A 23ª edição reúne, em Abrantes, doçaria de todo país, entre 24 e 26 de outubro, irá assinalar os 80 anos da Nacional 2.

A Feira Nacional de Doçaria Tradicional, organizada pelo Município de Abrantes e pela TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, volta a reunir, no último fim-de-semana de outubro, os segredos mais bem guardados das cozinhas dos conventos e das tradições populares, num verdadeiro roteiro gastronómico de norte a sul do país e ilhas. Entre a panóplia de doces, que incluem a Palha de Abrantes, as Tigeladas e as Broas Fervidas, destacam-se as tortas de Guimarães, os ovos moles de Aveiro, os pão-de-ló de Margaride e de Ovar, as queijadas de S. Gonçalo, as fogaças de Santa Maria da Feira, as morcelas doces de Arouca, os pastéis de Tentúgal, as cornucópias de Alcobaça, os cartuchinhos de amêndoa de Cernache do Bonjardim, os queijinhos do céu de Constância, o fidalgo, a sericaia e a encharcada do Alentejo, os bolos de mel de cana da Madeira e os bolos lêvedos dos Açores.

Dedicadas às características da Rota da Estrada Nacional 2 são as visitas do Palhinhas às escolas do pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico do concelho. A esta edição, aderem 18 escolas públicas e privadas e abrangem perto de 1.800 crianças que irão criar e decorar um marco da N2 com elementos alusivos a Abrantes, à doçaria e à personagem identitária da história da Palha de Abrantes. A mascote e o tio estarão, também, no certame a animar os pequenos.

Outros dos momentos dedicados à estrada, que liga Chaves a Faro, será o passeio de cicloturismo, que convida os participantes a percorrer um troço do itinerário, na manhã de 26 de outubro.

O mote da N2 é partilhado, também, nas oficinas de doçaria pelas escolas da região com a oferta formativa na área da cozinha e pastelaria. O desafio é para pais e filhos colocarem as mãos na massa e conhecerem produtos endógenos de Abrantes e Mação durante a tarde de 25.

A Feira da Doçaria contará, ainda, com um stand da Nacional 2, que ao longo do certame irá evidenciar doces típicos de algumas das 35 localidades portuguesas por onde passa a estrada.

A música será outro dos atrativos do evento da doçaria conventual e tradicional, compotas, mel e licores. Na sexta-feira (dia 24), João Vaz, na guitarra portuguesa, far-se-á acompanhado pelos seus convidados para o espetáculo “Das raízes ao Fado”. Já sábado, pelas 22h00, sobe ao palco a banda revelação deste ano, Vizinhos.

Para práticas mais tranquilas com roupa e calçado confortáveis, a programação do certame oferece na manhã de sábado, uma aula aberta de Biodanza, promovendo movimento, partilha e alegria. Para os fins de tarde de sábado e de domingo, a proposta é sessão de Yoga e relaxamento com som no antigo Convento de S. Domingos.

Os mais pequenos, além de quererem ver os seus trabalhos, poderão assistir ao espetáculo musical infantil “A Carochinha”, às 11h de dia 25. E aprender a fazer bolachas e divertirem-se com a animação “Vamos Pôr a Mão na Massa? As Bolachas das Minhas Avós”, na manhã (10h30) e na tarde (17h00) de domingo (dia 26).

Ainda, para domingo, haverá Desfile Concelhio do Traje Popular com os grupos etnográficos a exibirem as suas vestes e a animarem este doce certame com algumas modas.

A par da gastronomia e da animação, a Feira da Doçaria é, também, um espaço das letras, com a BIA – Biblioteca Itinerante de Abrantes “José Dinis” a contar histórias e a disponibilizar livros, jornais e revistas. Livros temáticos e novidades, também, podem ser comprados no espaço “Doces literaturas”.

Para mais informações e inscrições em cm-abrantes.pt e tagus-ri.pt.