Traja a alegria com a Casal Garcia

O calendário universitário arrancou e Casal Garcia, em parceria com a Mais Superior, reforça o espírito académico convidando as tunas de todo o país a envergar (ainda mais!) alegria. Um passatempo, vários prémios e muita música contagiante celebram o regresso à normalidade no campus.

#TRAJAAALEGRIA é o repto lançado pela Casal Garcia às tunas académicas de todas as Instituições de Ensino Superior de norte a sul - ilhas incluídas. Em parceria com a revista Mais Superior, a marca criou um passatempo que pretende encontrar a melhor interpretação do recém-lançado jingle #SIGAAALEGRIA, assente em sonoridades tradicionais revisitadas. Mais uma iniciativa da Casal Garcia que enraíza o seu lugar enquanto embaixador da alegria. E quem melhor do que a comunidade académica para reforçar esta mensagem?

Com um ritmo inigualável que respira música popular, cada tuna é convocada com todo o seu espírito boémio estudantil de herança tão portuguesa. A Casal Garcia quer ouvir soar bem alto os cavaquinhos e as guitarradas, os bandolins e os ferrinhos, os acordeões e as pandeiretas. Procura-se o arranjo musical de #SIGAAALEGRIA mais original num vídeo repleto de malabarismos, companheirismo, amizade e partilha. Um original convite para vestir o verdadeiro traje da alegria.

As inscrições no passatempo #TRAJAAALEGRIA encontram-se abertas e decorrem até dia 31 de outubro – para formalizar basta preencher o formulário disponível aqui . Após esta primeira fase, cada tuna dispõe de um mês para apresentar o vídeo de participação que deverá ser carregado no seu próprio canal de Youtube e identificado de acordo com as indicações em regulamento. Logo após a publicação do vídeo, as tunas terão direito a uma Caixa Alegria composta por produto Casal Garcia, como prémio de participação. Posteriormente, também o Top 5 eleito pelo júri formado para o efeito será novamente presenteado.

A tuna vencedora será conhecida a 16 de dezembro após período de votação a decorrer no perfil de Instagram da Casal Garcia. Os seguidores da marca vão eleger a melhor versão de #SIGAAALEGRIA entre o Top5, colocando gosto no respetivo vídeo. A tuna vencedora ganha bilhetes de acesso ao jogo Escape Garden da Quinta da Aveleda – um bilhete por cada membro da tuna independentemente do seu número de integrantes - bem como produto suficiente para 300 brindes à alegria, o equivalente a 100 garrafas de Casal Garcia.

É hora de voltar a celebrar: e para as tunas não vai nada, nada, nada? Tudo!