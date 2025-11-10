Tasting In Avenida celebra a gastronomia de 17 a 23 de novembro

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A Avenida da Liberdade volta a marcar a agenda com experiências gastronómicas de excelência, que despertam os cinco sentidos! Entre 17 e 23 de novembro, o Tasting in Avenida – Roteiro Gastronómico da Avenida da Liberdade -, “sobe ao palco” em 29 restaurantes da artéria mais glamorosa de Lisboa com menus temáticos, propostas gourmet, workshops, live cookings e descontos muito especiais. A quarta edição promovida pela Associação Avenida volta a oferecer uma experiência única aos lisboetas e a quem nos visita.

Desde o topo do Parque Eduardo VII até aos restauradores, a Avenida é um mosaico cheio de cores e sabores, com restaurantes de uma qualidade excecional e ambientes distintos, onde se destacam sabores portugueses e internacionais, em lugares mais típicos ou mais sofisticados, que convidam à partilha em grupo ou a degustações mais intimistas.

É esta oferta de qualidade e diversidade que torna a Avenida da Liberdade um destino de eleição para quem está atento às inovações na área da gastronomia. O Tasting in Avenida abre as portas desde as mais antigas pérolas da cozinha portuguesa até aos restaurantes recém-inaugurados, rooftops com vistas de tirar o fôlego e alguns espaços mais “secretos”, integrados em hotéis premiados.

Durante sete dias, a proposta é tentadora: degustar menus criados especialmente para este evento, revisitar os clássicos, conhecer novos espaços, deliciar-se com pratos criados por chefs reconhecidos e com estrelas Michelin.

Ponha esta experiência cosmopolita cheia de sabor na sua agenda!

Revelamos aqui os detalhes, podendo consultá-los em qualquer momento na página oficial da Avenida da Liberdade em avliberdade.com.

Associação Avenida

A Avenida da Liberdade é promovida pela Associação Avenida, que tem como missão, entre outras, comunicar a extraordinária oferta que é possível encontrar no Luxury District de Lisboa. A Associação tem mais de 140 associados de áreas diversas, nomeadamente lojas, hotéis, restaurantes, serviços e espaços dedicados à cultura. É uma Associação aberta a todos os interessados com espaços na principal artéria de Lisboa, que se queiram juntar para a uma só voz, promover a avenida nas vertentes comercial e cultural, interagir com as entidades públicas e beneficiar todos aqueles que ali se encontram.

Conheça todos os associados no site oficial da Avenida da Liberdade.

