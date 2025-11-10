Tasting In Avenida celebra a gastronomia de 17 a 23 de novembro

Roteiro Gastronómico da Avenida da Liberdade regressa com experiências gourmet e descontos especiais em 29 restaurantes
A
Avenida da Liberdade volta a marcar a agenda com experiências gastronómicas de
excelência, que despertam os cinco sentidos! Entre 17 e 23 de novembro, o
Tasting in Avenida – Roteiro Gastronómico da Avenida da Liberdade -, “sobe ao
palco” em 29 restaurantes da artéria mais glamorosa de Lisboa com menus
temáticos, propostas gourmet, workshops, live cookings e descontos muito
especiais. A quarta edição promovida pela Associação Avenida volta a oferecer
uma experiência única aos lisboetas e a quem nos visita.
Desde
o topo do Parque Eduardo VII até aos restauradores, a Avenida é um mosaico
cheio de cores e sabores, com restaurantes de uma qualidade excecional e
ambientes distintos, onde se destacam sabores portugueses e internacionais, em
lugares mais típicos ou mais sofisticados, que convidam à partilha em grupo ou
a degustações mais intimistas.
É
esta oferta de qualidade e diversidade que torna a Avenida da Liberdade um
destino de eleição para quem está atento às inovações na área da gastronomia. O
Tasting in Avenida abre as portas desde as mais antigas pérolas da cozinha
portuguesa até aos restaurantes recém-inaugurados, rooftops com vistas de tirar
o fôlego e alguns espaços mais “secretos”, integrados em hotéis premiados.
Durante
sete dias, a proposta é tentadora: degustar menus criados especialmente para
este evento, revisitar os clássicos, conhecer novos espaços, deliciar-se com
pratos criados por chefs reconhecidos e com estrelas Michelin.
Ponha
esta experiência cosmopolita cheia de sabor na sua agenda!
Revelamos
aqui os detalhes, podendo consultá-los em qualquer momento na página oficial da
Avenida da Liberdade em avliberdade.com.
CONHEÇA
TODOS OS PARTICIPANTES E AS SUAS PROPOSTAS GASTRONÓMICAS NO PRESS RELEASE EM
ANEXO OU NO SITE OFICIAL DA AVENIDA DA LIBERDADE
ROTEIRO
GASTRONÓMICO DA AVENIDA DA LIBERDADE 2025
138
LIBERDADE – 138 Liberdade Hotel
A
GINA
AKLA
– InterContinental Lisbon
AZUL
& BRANCO – H10 DUQUE DE LOULÉ
BISTRO 180 – LOBBY BAR NH COLLECTION
BOUGAIN AVENIDA
CERVEJARIA
LIBERDADE – Tivoli Avenida Liberdade
CERVEJARIA
RIBADOURO
CONDES
DE ERICEIRA - The One Palácio da Anunciada
DELTA THE COFFEE HOUSE EXPERIENCE
DOTE
É
UM RESTAURANTE
ELEVEN
ELISEU
DOS LEITÕES
HARD
ROCK CAFÉ
JNcQUOI
ÁSIA
JNcQUOI
AVENIDA
JNcQUOI FROU FROU
LIBERTÀ KITCHEN
LOCAL – YOUR HEALTHY KITCHEN
MONA
VERDE
PRAIA
NO PARQUE
RUBRO
SANTA
JOANA
SEEN
SKY BAR - Tivoli Avenida Liberdade
SELLLVA
TASTE
INVADERS
UPTOWN
BAR – InterContinental Lisbon
Associação
Avenida
A
Avenida da Liberdade é promovida pela Associação Avenida, que tem como missão,
entre outras, comunicar a extraordinária oferta que é possível encontrar no
Luxury District de Lisboa. A Associação tem mais de 140 associados de áreas
diversas, nomeadamente lojas, hotéis, restaurantes, serviços e espaços
dedicados à cultura. É uma Associação aberta a todos os interessados com
espaços na principal artéria de Lisboa, que se queiram juntar para a uma só
voz, promover a avenida nas vertentes comercial e cultural, interagir com as
entidades públicas e beneficiar todos aqueles que ali se encontram.
Conheça
todos os associados no site oficial da Avenida da Liberdade.
O País precisa de uma viragem de mentalidade. De um governante que olhe para a segurança com visão estratégica, pragmatismo e coragem. Que não fale apenas de leis, mas de pessoas, de sistemas, de tecnologia e de resultados.
Importa que o Governo dê agora um sinal claro, concreto e visível, de que avançará rapidamente com um modelo de assessoria sólido, estável e devidamente dimensionado, para todos os tribunais portugueses, em ambas as jurisdições.