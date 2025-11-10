Águeda é Natal decorre de 15 de novembro a 11 de janeiro

Abertura do evento marcada para as 16h30 do próximo sábado, com uma parada de Natal e com o acender das iluminações.
Águeda prepara-se
para viver mais uma edição de “Águeda é Natal”. Entre 15 de novembro de 2025 e
11 de janeiro de 2026, Águeda celebra a época mais mágica do ano com um
programa diversificado e para todas as idades.
O Maior Pai Natal
do Mundo, com cerca de 21 metros de altura e mais de 250 mil luzes LED, volta a
iluminar o Largo 1.º de Maio, reafirmando-se como símbolo das festividades
natalícias de Águeda, reconhecido pelo Guinness World Records.
No Posto de
Turismo, está também disponível o Menor Pai Natal do Mundo, uma nanoescultura
do artista britânico Willard Wigan, visível apenas através de microscópio, e
que é destacado pela sua minúcia e originalidade.
O Natal em Águeda
é também tempo de arte e cultura. O Salão de Chá do Parque Municipal de Alta
Vila acolhe, de 1 de dezembro a 6 de janeiro, a tradicional Exposição de
Presépios.
No Centro de Artes
de Águeda, estará patente a exposição “Arquivo de Ilustração Portuguesa:
Transformações e Tendências Contemporâneas” (até 28 de dezembro), enquanto a
Biblioteca Municipal Manuel Alegre apresenta a mostra “História do Fado”, de 27
de novembro a 31 de dezembro.
Os interessados
poderão ainda embarcar no Comboio Histórico do Vouga (mais informações em www.cp.pt), uma experiência
pela única linha de via estreita em operação em Portugal, com visita ao Museu
Ferroviário de Macinhata do Vouga e ao evento “Águeda é Natal”.
Programa de
Animação
O programa arranca
no próximo sábado, dia 15 de novembro, com a Parada de Natal (16h30) e a
Inauguração da Iluminação de Natal (18h00), no Largo 1.º de Maio, marcando o
início oficial do evento.
Ao longo de quase
dois meses, o Águeda é Natal contará com um vasto leque de atividades que
incluem:
- Espetáculos
musicais e teatrais, como “Duendes em Apuros”, “Anoitecer” e o grande concerto
da Glenn Miller Orchestra (18 de dezembro);
- Eventos
desportivos e solidários, como o Águeda Rali Travocar (29 de novembro) e a
caminhada “Trilho do Rio Águeda” (7 de dezembro);
- Workshops
criativos e sustentáveis, promovidos pelo Laboratório Vivo para a
Descarbonização, com destaque para “Coroas de Natal com História” (6 de
dezembro), “Cartas Verdes para o Pai Natal” (13 de dezembro) e “Decora que
Ainda Dá Tempo!” (20 de dezembro);
- Atividades
familiares, como “Panquecas Encantadas de Natal” (30 de novembro), “Sabores de
Natal: o Bolo Rei” (1 de dezembro), “Fábrica de Chocolate do Pai Natal” (3 de
janeiro) e “Pequenos Pasteleiros: Cupcakes de Natal” (10 de janeiro);
- Concertos de
Natal, por várias coletividades como a Banda Alvarense (22 de novembro), Grupo
Coral Ré-Canto e o Grupo Coral de Oiã (23 de novembro), a Orquestra Típica de
Águeda (8 de dezembro), o Orfeão de Águeda (20 de dezembro).
Destaque ainda
para as Jornadas Internacionais de Turismo, este ano sob o tema “Transformar o
Turismo: Novos Horizontes” (27 e 28 de novembro, no Centro de Artes de Águeda)
e para o Circusfest, um festival de circo contemporâneo que se realiza
anualmente no Centro de Artes de Águeda, com espetáculos de circo que se
desenrolam ao longo de vários dias. A edição deste ano decorrerá entre 12 e 14
de dezembro. Mais informações e programa completo em www.cm-agueda.pt
Águeda é Natal decorre de 15 de novembro a 11 de janeiro
