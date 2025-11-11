AGEFE celebra 50 anos com o lançamento de um estudo estratégico sobre o futuro da Indústria Eletrodigital

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Este estudo equaciona as perspetivas de desenvolvimento e crescimento da Indústria Eletrodigital em Portugal, num momento em que a transição energética e a digitalização convergem como motores de transformação
A AGEFE – Associação
Portuguesa da Indústria Eletrodigital comemora 50 anos de atividade com um
evento que pretende projetar o futuro da Indústria Eletrodigital em Portugal.
Sob o tema “Desafio 2050: O Futuro da
Indústria Eletrodigital”, o encontro realiza-se no próximo dia 18 de novembro, às 16h30, no Centro
Cultural de Belém, em Lisboa.
Caberá a Nuno Lameiras, o Presidente da AGEFE,
iniciar a agenda de trabalhos que terá como ponto alto a apresentação do estudo “A Indústria Eletrodigital: Perspectivas de
Evolução na Cadeia de Valor”, desenvolvido pela AGEFE em parceria com a EY-Parthenon, no âmbito do programa Lisboa 2030, cofinanciado pela União Europeia.
O estudo, cujas
conclusões e recomendações preliminares serão apresentadas pela primeira vez
neste evento, assinala meia década de existência da associação e equaciona as
perspetivas de desenvolvimento e crescimento da Indústria Eletrodigital em
Portugal , mapeando oportunidades de
investimento, inovação e criação de valor ao longo de toda a cadeia – desde a
produção de equipamentos e soluções até aos serviços digitais e à integração em
sistemas inteligentes. Esta iniciativa visa definir estratégias e definir as
condições para que o nosso país assuma um papel mais central na economia
eletrodigital europeia, num momento em que a transição energética e a
digitalização convergem como motores de transformação.
“Celebrar 50 anos é também projetar o futuro. Queremos contribuir para
uma visão clara sobre o papel que Portugal pode desempenhar numa indústria que
é motor da transição energética, da digitalização e da eficiência”, sublinha Nuno Lameiras,
Presidente da AGEFE. “A Indústria
Eletrodigital é estruturante para a economia nacional e essencial para o
conforto, a sustentabilidade e a competitividade das empresas e das famílias.”,
reforça ainda.
Após a apresentação do
estudo, seguir-se-á a discussão das “Tendências
na Geopolítica, Economia e Empresas”, com a participação de António Costa Silva, António Ramalho e Paulo Portas, figuras de reconhecida experiência nos domínios da
economia e da estratégia. A mesa-redonda que se segue às apresentações destes
ilustres oradores, procurará antecipar os grandes desafios e oportunidades para
o sector até 2050, num contexto global marcado por mudanças tecnológicas
aceleradas e novas dinâmicas de valor.
O evento contará ainda, no seu programa, com menções associativas, um cocktail de networking e um jantar comemorativo, reunindo
associados, líderes empresariais, decisores políticos, académicos e parceiros
institucionais. Com mais de 160 empresas
associadas, 11.000 trabalhadores
e um volume de negócios superior a 5000
milhões de euros, a AGEFE representa um sector que tem vindo a assumir
crescente centralidade na economia portuguesa, sendo hoje um dos principais
viabilizadores da transição energética e digital.
