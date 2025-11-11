AGEFE celebra 50 anos com o lançamento de um estudo estratégico sobre o futuro da Indústria Eletrodigital

Este estudo equaciona as perspetivas de desenvolvimento e crescimento da Indústria Eletrodigital em Portugal, num momento em que a transição energética e a digitalização convergem como motores de transformação

A AGEFE – Associação Portuguesa da Indústria Eletrodigital comemora 50 anos de atividade com um evento que pretende projetar o futuro da Indústria Eletrodigital em Portugal. Sob o tema “Desafio 2050: O Futuro da Indústria Eletrodigital”, o encontro realiza-se no próximo dia 18 de novembro, às 16h30, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Caberá a Nuno Lameiras, o Presidente da AGEFE, iniciar a agenda de trabalhos que terá como ponto alto a apresentação do estudo “A Indústria Eletrodigital: Perspectivas de Evolução na Cadeia de Valor”, desenvolvido pela AGEFE em parceria com a EY-Parthenon, no âmbito do programa Lisboa 2030, cofinanciado pela União Europeia.

O estudo, cujas conclusões e recomendações preliminares serão apresentadas pela primeira vez neste evento, assinala meia década de existência da associação e equaciona as perspetivas de desenvolvimento e crescimento da Indústria Eletrodigital em Portugal , mapeando oportunidades de investimento, inovação e criação de valor ao longo de toda a cadeia – desde a produção de equipamentos e soluções até aos serviços digitais e à integração em sistemas inteligentes. Esta iniciativa visa definir estratégias e definir as condições para que o nosso país assuma um papel mais central na economia eletrodigital europeia, num momento em que a transição energética e a digitalização convergem como motores de transformação.

“Celebrar 50 anos é também projetar o futuro. Queremos contribuir para uma visão clara sobre o papel que Portugal pode desempenhar numa indústria que é motor da transição energética, da digitalização e da eficiência”, sublinha Nuno Lameiras, Presidente da AGEFE. “A Indústria Eletrodigital é estruturante para a economia nacional e essencial para o conforto, a sustentabilidade e a competitividade das empresas e das famílias.”, reforça ainda.

Após a apresentação do estudo, seguir-se-á a discussão das “Tendências na Geopolítica, Economia e Empresas”, com a participação de António Costa Silva, António Ramalho e Paulo Portas, figuras de reconhecida experiência nos domínios da economia e da estratégia. A mesa-redonda que se segue às apresentações destes ilustres oradores, procurará antecipar os grandes desafios e oportunidades para o sector até 2050, num contexto global marcado por mudanças tecnológicas aceleradas e novas dinâmicas de valor.

O evento contará ainda, no seu programa, com menções associativas, um cocktail de networking e um jantar comemorativo, reunindo associados, líderes empresariais, decisores políticos, académicos e parceiros institucionais. Com mais de 160 empresas associadas, 11.000 trabalhadores e um volume de negócios superior a 5000 milhões de euros, a AGEFE representa um sector que tem vindo a assumir crescente centralidade na economia portuguesa, sendo hoje um dos principais viabilizadores da transição energética e digital.