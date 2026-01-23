Regiões ibéricas reforçam turismo conjunto na FITUR

Centro de Portugal, Alentejo e Ribatejo e Extremadura espanhola apresentaram, na FITUR – Feira Internacional de Turismo, em Madrid, as iniciativas previstas para 2026 no âmbito da estratégia conjunta de promoção turística. O objetivo comum é consolidar o posicionamento do território como um destino transfronteiriço integrado e diferenciador no contexto ibérico e internacional.

A apresentação decorreu no stand do Turismo da Extremadura e contou com as intervenções de Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal e da ARPTC, José Manuel Santos, presidente da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, e Óscar Mateos, diretor-geral de Turismo da Junta da Extremadura. Os responsáveis destacaram as principais linhas da estratégia comum para 2026 e 2027, focada na valorização do património histórico-cultural, da natureza, da gastronomia e dos vinhos, bem como na autenticidade dos territórios de interior. A antiga Raia é assumida como eixo central de cooperação e oportunidade, transformando um espaço outrora fronteiriço numa proposta turística conjunta e distintiva.

A sessão terminou com um encontro gastronómico ibérico, onde produtos representativos das três regiões ganharam destaque. Chefs do Centro de Portugal, Alentejo e Extremadura prepararam um menu conjunto, reforçando a gastronomia como pilar essencial desta estratégia. O Centro de Portugal esteve representado pelo chef Roberto Lopes, responsável pela sobremesa de creme de arroz-doce com leite de cabra e cantharellus tubaeformis. A entrada – croquete de borrego e maçã Portalegre IGP – foi servida por Ricardo Dias e Miguel Picado, da Escola de Hotelaria de Portalegre, e o prato principal, arroz de pombo-torcaz da Extremadura, foi assinado por Fernando García, das Hospederias de Extremadura.

Reis de Espanha visitaram o stand do Turismo de Portugal

A apresentação decorreu num dia de forte simbolismo, marcado pela visita dos Reis de Espanha ao stand do Turismo de Portugal, onde está integrado o espaço do Centro de Portugal. Este momento reforçou a visibilidade da presença portuguesa na principal feira ibérica do setor, evidenciando a importância estratégica do mercado espanhol. A coincidência entre esta visita e a apresentação da estratégia transfronteiriça sublinhou a solidez das relações institucionais e a relevância da cooperação ibérica para o posicionamento internacional dos destinos de interior.

Comunidades da região mostram o melhor do território

As Comunidades Intermunicipais do Centro de Portugal estão igualmente em destaque na FITUR, contribuindo para uma programação diversificada. A CIM Médio Tejo promoveu vinhos, azeites, doçaria e a Rota dos Vinhos do Tejo; a CIM Viseu Dão Lafões apresentou iniciativas de tradição, enoturismo e bem-estar. A CIM Beiras e Serra da Estrela valorizou os vinhos da Beira Interior, o turismo de bem-estar, a náutica e as tradições serranas, enquanto a CIM Região de Coimbra trouxe propostas ligadas à gastronomia, natureza, património e estilo de vida. Já a CIM Região de Leiria destacou morcela de arroz, broa de milho e leitão da Boavista, e a CIM Oeste levou a Madrid a identidade e o património do território. Em conjunto, estas ações reforçaram a imagem do Centro de Portugal como um destino autêntico, diverso e atrativo ao longo de todo o ano.