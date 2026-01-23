Regiões ibéricas reforçam turismo conjunto na FITUR

Centro, Alentejo e Extremadura revelam ações comuns que consolidam o território como destino turístico ibérico integrado.
Centro de Portugal, Alentejo e
Ribatejo e Extremadura espanhola apresentaram, na FITUR – Feira Internacional
de Turismo, em Madrid, as iniciativas previstas para 2026 no âmbito da
estratégia conjunta de promoção turística. O objetivo comum é consolidar o
posicionamento do território como um destino transfronteiriço integrado e
diferenciador no contexto ibérico e internacional.
A apresentação decorreu no stand do
Turismo da Extremadura e contou com as intervenções de Rui Ventura, presidente
da Turismo Centro de Portugal e da ARPTC, José Manuel Santos, presidente da
Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, e Óscar Mateos,
diretor-geral de Turismo da Junta da Extremadura. Os responsáveis destacaram as
principais linhas da estratégia comum para 2026 e 2027, focada na valorização
do património histórico-cultural, da natureza, da gastronomia e dos vinhos, bem
como na autenticidade dos territórios de interior. A antiga Raia é assumida
como eixo central de cooperação e oportunidade, transformando um espaço outrora
fronteiriço numa proposta turística conjunta e distintiva.
A sessão terminou com um encontro
gastronómico ibérico, onde produtos representativos das três regiões ganharam
destaque. Chefs do Centro de Portugal, Alentejo e Extremadura prepararam um
menu conjunto, reforçando a gastronomia como pilar essencial desta estratégia.
O Centro de Portugal esteve representado pelo chef Roberto Lopes, responsável
pela sobremesa de creme de arroz-doce com leite de cabra e cantharellus
tubaeformis. A entrada – croquete de borrego e maçã Portalegre IGP – foi
servida por Ricardo Dias e Miguel Picado, da Escola de Hotelaria de Portalegre,
e o prato principal, arroz de pombo-torcaz da Extremadura, foi assinado por
Fernando García, das Hospederias de Extremadura.
Reis de Espanha visitaram o stand
do Turismo de Portugal
A apresentação decorreu num dia de
forte simbolismo, marcado pela visita dos Reis de Espanha ao stand do Turismo
de Portugal, onde está integrado o espaço do Centro de Portugal. Este momento
reforçou a visibilidade da presença portuguesa na principal feira ibérica do
setor, evidenciando a importância estratégica do mercado espanhol. A
coincidência entre esta visita e a apresentação da estratégia transfronteiriça
sublinhou a solidez das relações institucionais e a relevância da cooperação
ibérica para o posicionamento internacional dos destinos de interior.
Comunidades da região mostram o
melhor do território
As Comunidades Intermunicipais do
Centro de Portugal estão igualmente em destaque na FITUR, contribuindo para uma
programação diversificada. A CIM Médio Tejo promoveu vinhos, azeites, doçaria e
a Rota dos Vinhos do Tejo; a CIM Viseu Dão Lafões apresentou iniciativas de
tradição, enoturismo e bem-estar. A CIM Beiras e Serra da Estrela valorizou os
vinhos da Beira Interior, o turismo de bem-estar, a náutica e as tradições
serranas, enquanto a CIM Região de Coimbra trouxe propostas ligadas à
gastronomia, natureza, património e estilo de vida. Já a CIM Região de Leiria
destacou morcela de arroz, broa de milho e leitão da Boavista, e a CIM Oeste
levou a Madrid a identidade e o património do território. Em conjunto, estas
ações reforçaram a imagem do Centro de Portugal como um destino autêntico,
diverso e atrativo ao longo de todo o ano.
Regiões ibéricas reforçam turismo conjunto na FITUR