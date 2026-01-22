LOCAL valoriza conhecimento para uma alimentação consciente

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Com a chegada de um novo ano cresce o interesse por mudanças positivas no estilo de vida e a alimentação está no centro dessas transformações. Cada vez mais pessoas começam o ano dispostas a rever hábitos e a fazer escolhas alimentares mais conscientes. Desde o primeiro momento que a máxima Making Healthy Taste Delicious está presente em todas as propostas gastronómicas do LOCAL – Your Healthy Kitchen, garantindo que cada visita não só sabe bem, como faz bem.



Frango Ponzu: refeição equilibrada com informação nutricional detalhada

Esta máxima ganha espaço ao incentivar o consumo mais atento, a valorização de alimentos naturais, frescos e nutritivos. O início do ano torna-se assim, um convite à reflexão: não apenas sobre o que se come, mas também nos impactos significativos na saúde física e no bem-estar emocional ao longo do ano. Uma oportunidade para alinhar saúde, prazer e consciência em cada refeição. Sem nunca descurar o sabor, o LOCAL é o aliado principal para um ano de escolhas consistentes. E saborosas!

Para ajudar numa relação mais atenta com a alimentação, é disponibilizada informação detalhada sobre a composição nutricional de cada prato, crucial para quem queira uma alimentação consciente. Para além disso, a ementa é também inclusiva, permitindo que todas as pessoas com opções alimentares diferentes possam sentar-se à mesma mesa. A ementa é também criada com base numa grande pesquisa e atualização sobre as mais recentes descobertas na área da nutrição e em parceria com a Nutrialma.

Com uma ementa variada, não faltam opções - sejam de Entradas, Peixe, Aves do Campo, Plant Based / Vegetariano, Pokes ou Sobremesas - para quem procura equilíbrio, qualidade de vida e um relacionamento mais saudável com a comida – começando agora, no início de um novo ciclo.

Também na GLOVO, onde pode encontrar o LOCAL em exclusivo, está disponível toda a informação nutricional dos pratos. Assim, em qualquer um dos 5 espaços LOCAL, no conforto da sua casa ou até no trabalho, não falta a informação essencial para uma alimentação equilibrada, saudável e ao mesmo tempo, muito saborosa!

O novo ano surge como uma oportunidade para alinhar saúde, prazer e consciência em cada refeição.

Sobre o LOCAL – Your Healthy Kitchen

A marca Local – Your Healthy Kitchen nasceu em novembro de 2015 pela mão de Maria Gray com a abertura da primeira loja no Mercado da Vila de Cascais. Entre abril de 2016 e julho de 2018 o Local Chiado marcou presença no Palácio Chiado. Em 2018 o Local abriu dois novos espaços em Lisboa, um em Santos na Av 24 de julho e outro na Rua Rodrigues Sampaio (Avenida). Em fevereiro de 2020, abre o Local Alvalade. O mais recente espaço surgiu em 2025 no Amoreiras Shopping Center. Com a missão de sentar à mesma mesa grupos de pessoas com diferentes opções alimentares, o Local provou ser um conceito de sucesso distinguindo-se meio cada vez mais exigente.

Site: https://localkitchen.pt/

https://www.instagram.com/localyourhealthykitchen/

https://www.facebook.com/localyourhealthykitchen