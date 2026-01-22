LOCAL valoriza conhecimento para uma alimentação consciente

Informação nutricional disponível nos 5 restaurantes e na Glovo
Com a
chegada de um novo ano cresce o interesse por mudanças positivas no estilo de
vida e a alimentação está no centro dessas transformações. Cada vez mais
pessoas começam o ano dispostas a rever hábitos e a fazer escolhas alimentares
mais conscientes. Desde o primeiro momento que a máxima Making Healthy Taste
Delicious está presente em todas as propostas gastronómicas do LOCAL – Your
Healthy Kitchen, garantindo que cada visita não só sabe bem, como faz bem.
Frango Ponzu: refeição equilibrada com informação nutricional detalhada
Esta
máxima ganha espaço ao incentivar o consumo mais atento, a valorização de
alimentos naturais, frescos e nutritivos. O início do ano torna-se assim, um
convite à reflexão: não apenas sobre o que se come, mas também nos impactos
significativos na saúde física e no bem-estar emocional ao longo do ano. Uma
oportunidade para alinhar saúde, prazer e consciência em cada refeição. Sem
nunca descurar o sabor, o LOCAL é o aliado principal para um ano de escolhas
consistentes. E saborosas!
Para
ajudar numa relação mais atenta com a alimentação, é disponibilizada informação
detalhada sobre a composição nutricional de cada prato, crucial para quem
queira uma alimentação consciente. Para além disso, a ementa é também
inclusiva, permitindo que todas as pessoas com opções alimentares diferentes
possam sentar-se à mesma mesa. A ementa é também criada com base numa grande
pesquisa e atualização sobre as mais recentes descobertas na área da nutrição e
em parceria com a Nutrialma.
Com uma
ementa variada, não faltam opções - sejam de Entradas, Peixe, Aves do Campo,
Plant Based / Vegetariano, Pokes ou Sobremesas - para quem procura equilíbrio,
qualidade de vida e um relacionamento mais saudável com a comida – começando
agora, no início de um novo ciclo.
Também na
GLOVO, onde pode encontrar o LOCAL em exclusivo, está disponível toda a
informação nutricional dos pratos.
Assim, em qualquer um dos 5 espaços LOCAL, no conforto da sua casa ou
até no trabalho, não falta a informação essencial para uma alimentação
equilibrada, saudável e ao mesmo tempo, muito saborosa!
O novo ano
surge como uma oportunidade para alinhar saúde, prazer e consciência em cada
refeição.
Sobre o LOCAL – Your Healthy Kitchen
A marca
Local – Your Healthy Kitchen nasceu em novembro de 2015 pela mão de Maria Gray
com a abertura da primeira loja no Mercado da Vila de Cascais. Entre abril de
2016 e julho de 2018 o Local Chiado marcou presença no Palácio Chiado. Em 2018
o Local abriu dois novos espaços em Lisboa, um em Santos na Av 24 de julho e
outro na Rua Rodrigues Sampaio (Avenida). Em fevereiro de 2020, abre o Local
Alvalade. O mais recente espaço surgiu em 2025 no Amoreiras Shopping Center.
Com a missão de sentar à mesma mesa grupos de pessoas com diferentes opções
alimentares, o Local provou ser um conceito de sucesso distinguindo-se meio
cada vez mais exigente.