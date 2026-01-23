XIX PRÉMIO NATURA APOIA PROJETOS SOCIAIS E AMBIENTAIS

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Em Portugal, a ONG vencedora foi a ARIA - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda
Sabia
que todos os anos a NATURA apoia uma instituição com uma missão solidária? Este
ano, em Portugal, a marca distinguiu uma associação que ajuda pessoas com
problema de saúde mental, no âmbito da sua reabilitação e interação
profissional.
Prémio Natura 2025 para ARIA, Portugal
O
Prémio Natura, criado em 1994 e de cariz internacional, é um reconhecimento e
admiração para com projetos sociais e ambientais que trabalham no dia-a-dia
para gerar um impacto positivo em diversas zonas do mundo. Esta iniciativa da
marca, pretende não só homenagear, mas também ajudar projetos que se dedicam a
atividades cada vez mais importantes e que se estendem a várias áreas de
atuação.
Ao
longo de quase 30 anos, a Natura já apoiou, em mais de 30 países, com quase 2
milhões de euros distribuídos, 70 projetos:
• 22 projetos para a cura de doenças;
• 17 projetos para a luta contra a
pobreza e desigualdades;
• 20 projetos para o apoio à educação e
proteção de crianças;
• 5 projetos para a proteção do meio
ambiente e animais;
• 6 projetos para a defesa dos direitos
humanos.
Nesta
edição, diversas ONG e fundações nacionais e internacionais apresentaram os
seus projetos e a vencedora em Portugal foi a ARIA – ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO
E INTEGRAÇÃO AJUDA.
Trata-se
de uma uma Instituição Particular de
Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos, que trabalha com pessoas com
problemas de saúde mental, em desvantagem psicossocial. Foi criada em 1991, por
um grupo de técnicos de saúde mental, do Hospital São Francisco Xavier. A
missão desta organização é ajudar as pessoas com problemas de saúde mental a
ter uma maior qualidade de vida, adquirindo os recursos necessários à sua
reabilitação psicossocial e integração socioprofissional.
Qualquer
compra na NATURA ganha um maior significado, uma vez que existe o compromisso
da marca em apoiar projetos que fazem a diferença na vida de pessoas e no
ambiente!
Sobre
a NATURA
A
Natura nasceu da vontade de criar uma marca que transmitisse um conceito
sustentável e multicultural, com uma clara vertente e preocupação ambiental e
filantrópica.
A
primeira loja Natura em Portugal abre portas pela mão de Jose Lopez e Jose
Faraldo, inicialmente apenas em grandes shoppings e com uma posterior expansão
em espaços de rua, detendo na atualidade um total de 57 lojas no país.
A
Natura comercializa vestuário e acessórios femininos para além de vários
artigos de decoração e bodycare. As lojas NATURA têm um ADN e um ambiente muito
próprios, remetendo para os ambientes exóticos e étnicos de onde emanam os seus
artigos.
A
Natura é uma marca com um conceito único, não só pelos seus artigos, mas também
pelos seus valores, sempre ligados à Natureza. Um dos principais pilares da
Natura é a responsabilidade social corporativa. Desde os seus primórdios que a
Natura coloca em prática várias ações de cariz social, procurando melhorar a
vida das pessoas, dos animais e o meio ambiente, destacando-se os Prémios
Natura, que nos últimos 28 anos atribuíram mais de 2 milhões de euros a 70
projetos pelo mundo fora.
