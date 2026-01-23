XIX PRÉMIO NATURA APOIA PROJETOS SOCIAIS E AMBIENTAIS

Em Portugal, a ONG vencedora foi a ARIA - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda

Sabia que todos os anos a NATURA apoia uma instituição com uma missão solidária? Este ano, em Portugal, a marca distinguiu uma associação que ajuda pessoas com problema de saúde mental, no âmbito da sua reabilitação e interação profissional.



Prémio Natura 2025 para ARIA, Portugal

O Prémio Natura, criado em 1994 e de cariz internacional, é um reconhecimento e admiração para com projetos sociais e ambientais que trabalham no dia-a-dia para gerar um impacto positivo em diversas zonas do mundo. Esta iniciativa da marca, pretende não só homenagear, mas também ajudar projetos que se dedicam a atividades cada vez mais importantes e que se estendem a várias áreas de atuação.

Ao longo de quase 30 anos, a Natura já apoiou, em mais de 30 países, com quase 2 milhões de euros distribuídos, 70 projetos:

• 22 projetos para a cura de doenças;

• 17 projetos para a luta contra a pobreza e desigualdades;

• 20 projetos para o apoio à educação e proteção de crianças;

• 5 projetos para a proteção do meio ambiente e animais;

• 6 projetos para a defesa dos direitos humanos.

Nesta edição, diversas ONG e fundações nacionais e internacionais apresentaram os seus projetos e a vencedora em Portugal foi a ARIA – ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO AJUDA.

Trata-se de uma uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos, que trabalha com pessoas com problemas de saúde mental, em desvantagem psicossocial. Foi criada em 1991, por um grupo de técnicos de saúde mental, do Hospital São Francisco Xavier. A missão desta organização é ajudar as pessoas com problemas de saúde mental a ter uma maior qualidade de vida, adquirindo os recursos necessários à sua reabilitação psicossocial e integração socioprofissional.

Qualquer compra na NATURA ganha um maior significado, uma vez que existe o compromisso da marca em apoiar projetos que fazem a diferença na vida de pessoas e no ambiente!

Sobre a NATURA

A Natura nasceu da vontade de criar uma marca que transmitisse um conceito sustentável e multicultural, com uma clara vertente e preocupação ambiental e filantrópica.

A primeira loja Natura em Portugal abre portas pela mão de Jose Lopez e Jose Faraldo, inicialmente apenas em grandes shoppings e com uma posterior expansão em espaços de rua, detendo na atualidade um total de 57 lojas no país.

A Natura comercializa vestuário e acessórios femininos para além de vários artigos de decoração e bodycare. As lojas NATURA têm um ADN e um ambiente muito próprios, remetendo para os ambientes exóticos e étnicos de onde emanam os seus artigos.

A Natura é uma marca com um conceito único, não só pelos seus artigos, mas também pelos seus valores, sempre ligados à Natureza. Um dos principais pilares da Natura é a responsabilidade social corporativa. Desde os seus primórdios que a Natura coloca em prática várias ações de cariz social, procurando melhorar a vida das pessoas, dos animais e o meio ambiente, destacando-se os Prémios Natura, que nos últimos 28 anos atribuíram mais de 2 milhões de euros a 70 projetos pelo mundo fora.

