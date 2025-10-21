CHEGADA DO OUTONO: AS ROTINAS INDISPENSÁVEIS DA CLARINS PARA A ESTAÇÃO

Porque o outono pede o regresso a rotinas de autocuidado, a Clarins sugere os essenciais para prevenir os sinais de envelhecimento, hidratar, nutrir e iluminar a pele

Com a chegada do outono, a Clarins apresenta rotinas de cuidado de rosto, corpo e maquilhagem cuidadosamente desenvolvidas, que asseguram um regresso à rotina com um look cuidado, saudável e luminoso.

• Sugestões de rotinas de cuidados de rosto:

O outono é o momento ideal para renovar a rotina de cuidados de pele, seja para recuperar dos efeitos do sol, prevenir sinais de envelhecimento ou garantir hidratação intensa. A Clarins responde a estas necessidades com quatro rotinas, que combinam ingredientes naturais com a sua reconhecida experiência em skincare.

Para quem procura firmeza e pretende combater os sinais de envelhecimento, a Clarins sugere a rotina Extra-Firming + Double Serum. O primeiro passo é aplicar o Double Serum (75ml PVPR 177€), um sérum antirrugas que atua sobre os sinais visíveis do envelhecimento natural e que deve ser utilizado de manhã e à noite. Com apenas uma gota, a pele fica mais lisa, firme e luminosa, com as rugas visivelmente suavizadas. Segue-se o Double Serum Eye (PVPR 84€), específico para a zona do contorno ocular, que alisa rugas, reduz papos e olheiras e fortalece a pele delicada. Após os séruns, aplica-se o Extra-Firming Jour (PVPR 98€), que alisa as rugas, redefine os contornos do rosto e devolve firmeza à pele durante o dia. À noite, a rotina conclui-se com o Extra-Firming Nuit (PVPR 103€), enriquecido com péptidos de abacate, que repara e tonifica profundamente a tez.

Indicada para peles maduras, a partir dos 50 anos, que necessitam de regeneração e de prevenção intensiva contra o envelhecimento, a Clarins destaca a Rotina Multi-Intesive + Total Eye Lift. Transversal a todas as rotinas, inicia-se com o icónico Double Serum, seguindo-se o mais recente Total Eye Lift (PVPR 90€), que atua na zona do contorno ocular com efeito lifting imediato em apenas 30 segundos, suavizando rugas, reduzindo papos e olheiras, e revelando um olhar mais jovem e luminoso. Para o cuidado diário aplica-se o Multi-Intensive Jour (PVPR 122€) e à noite o Multi-Intensive Nuit (PVPR 129€), cremes que hidratam profundamente, redensificam a pele, suavizam as rugas e deixam a textura mais uniforme e luminosa.

Ideal para peles a partir dos 60 anos com necessidades de hidratação e luminosidade, destaca-se a rotina Nutri-Lumière + Double Serum. Para além do Double Serum, inclui a Lotion Tonique Hydratante (PVPR 29€), que hidrata, suaviza e ajuda a preservar o equilíbrio cutâneo, deixando a pele fresca, suave e confortável. A rotina é completada pelo Nutri-Lumière Jour (PVPR 147€) e o Nutri-Lumière Nuit (PVPR 153€), cremes que revitalizam, nutrem intensamente e restituem a luminosidade natural da pele, conferindo um aspeto radiante e saudável.

As rotinas completas ajudam na prevenção do envelhecimento e na regeneração da pele, mas o regresso ao dia a dia pode deixar pouco tempo para cuidados pessoais. Para esses momentos, a Clarins propõe a Rotina Glow, que em apenas três passos devolve luminosidade e vitalidade à

pele. O primeiro passo desta rotina é o novo Multi-Active Glow Serum (PVPR 69€), um sérum bifásico que uniformiza a tez, hidrata durante 24 horas e deixa a pele radiante. Segue-se o Multi-Active Jour (PVPR 75€), um creme desenvolvido para prevenir os primeiros sinais de envelhecimento, especialmente indicado para peles secas, e que restaura a energia perdida ao longo do dia-a-dia. Para finalizar, o UV PLUS Anti-Pollution Translucent SPF 50 (PVPR 53€), que além de hidratar, protege contra raios UV e cinco tipos de poluição.

• Sugestões de maquilhagem:

De regresso ao trabalho, neste outono um look impecável faz toda a diferença, seja nos dias de maior correria, entre reuniões e planeamentos, ou nos momentos mais tranquilos em reencontros com família e amigos. Para isso, a Clarins propõe duas rotinas que garantem que a maquilhagem está sempre radiante.

A primeira é a Rotina Boost SOS. O ritual começa com a SOS Primer White – Booste l’Éclat (PVPR 40€), um primer que corrige imperfeições, ilumina a tez e proporciona um efeito filtro. Segue-se o Baume Beauté Eclair (PVPR 47€), que devolve luminosidade à pele, suaviza sinais de fadiga e atenua rugas. Para os lábios, o Lip Perfector 07 – Toffee Pink Shimmer (PVPR 23€) que oferece um brilho subtil e conforto com a sua textura gel. O look completa-se com um olhar intenso, pestanas longas e volumosas resultantes do uso da Wonder Volume Mascara XXL (PVPR 38€).

A segunda opção é a Rotina Lábios & Cheeks, perfeita para um retoque rápido, dois em um, que conta com o Lip Comfort Oil 01 – Honey (PVPR 32€) que garante lábios hidratados, suaves e com brilho natural e com o Eau à Lèvres 03 – Red Water (PVPR 31,5€), que combina a intensidade de

um batom mate com o conforto de uma fórmula hidratante e à prova de transferência e pode ser usado como blush. Juntos, transformam não só os lábios como também as maçãs do rosto, conferindo-lhes cor que realça um aspeto saudável e natural.

• Para cuidar do corpo

O corpo merece tanto cuidado quanto o rosto, e a Clarins apresenta duas rotinas pensadas para devolver energia, suavidade e hidratação nesta fase de regresso às rotinas.

A Rotina Eau Dynamisante tem como protagonista a própria Eau Dynamisante (PVPR 62€), a clássica água perfumada encarnada da Clarins, composta por 95% de ingredientes de origem natural, que perfuma, energiza e tonifica corpo e mente. É perfeita para começar o dia ou para afastar o cansaço do quotidiano, algo fundamental nesta altura de regressos à rotina. Da mesma rotina fazem parte o Eau Dynamisante Douche Fraîcheur Énergisante (PVPR 29,5€), um gel de duche enriquecido com extratos de aloé vera que limpa e hidrata a pele, e a Eau Dynamisante Lait Fondant Énergisant (PVPR 48€), a loção de rápida absorção que deixa a pele suave e tonificada.

Para quem procura uma rotina de cuidados mais completa, sugere-se a Rotina Corpo, composta por três essenciais: o Gommage Exfoliant Peau Neuve (PVPR 49€), o esfoliante para o corpo, enriquecido com óleo de castanha de caju que alisa e afina a textura da pele; o Serum Corps Peau Neuve (PVPR 69€), um sérum de corpo que atua na pele seca com uma ação retexturizante imediata e de antienvelhecimento a longo prazo; e o Baume Corps Super Hydratant (PVPR 47€), um bálsamo rico em manteiga de karité que proporciona hidratação intensa e duradoura.

Do rosto ao corpo, passando pelos retoques de maquilhagem, estas rotinas da Clarins prometem ser a escolha perfeita para este outono, adaptando-se ao ritmo do dia-a-dia e garantindo hidratação e nutrição no meio do caos que pode ser esta época de regresso às rotinas. Os produtos encontram-se disponíveis em clarins.pt e nos respetivos pontos de venda.