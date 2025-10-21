CHEGADA DO OUTONO: AS ROTINAS INDISPENSÁVEIS DA CLARINS PARA A ESTAÇÃO

Porque o outono pede o regresso a rotinas de autocuidado, a Clarins sugere os essenciais para prevenir os sinais de envelhecimento, hidratar, nutrir e iluminar a pele
Com a chegada do outono, a
Clarins apresenta rotinas de cuidado de rosto, corpo e maquilhagem
cuidadosamente desenvolvidas, que asseguram um regresso à rotina com um look
cuidado, saudável e luminoso.
•
Sugestões
de rotinas de cuidados de rosto:
O outono é o momento ideal
para renovar a rotina de cuidados de pele, seja para recuperar dos efeitos do
sol, prevenir sinais de envelhecimento ou garantir hidratação intensa. A Clarins
responde a estas necessidades com quatro rotinas, que combinam ingredientes
naturais com a sua reconhecida experiência em skincare.
Para quem procura firmeza
e pretende combater os sinais de envelhecimento, a Clarins sugere a
rotina Extra-Firming + Double Serum. O primeiro passo é aplicar o Double
Serum (75ml PVPR 177€), um sérum antirrugas que atua sobre os sinais visíveis
do envelhecimento natural e que deve ser utilizado de manhã e à noite. Com
apenas uma gota, a pele fica mais lisa, firme e luminosa, com as rugas
visivelmente suavizadas. Segue-se o Double Serum Eye (PVPR 84€), específico
para a zona do contorno ocular, que alisa rugas, reduz papos e olheiras e
fortalece a pele delicada. Após os séruns, aplica-se o Extra-Firming Jour (PVPR
98€), que alisa as rugas, redefine os contornos do rosto e devolve firmeza à
pele durante o dia. À noite, a rotina conclui-se com o Extra-Firming Nuit (PVPR
103€), enriquecido com péptidos de abacate, que repara e tonifica profundamente
a tez.
Indicada para peles
maduras, a partir dos 50 anos, que necessitam de regeneração e de prevenção
intensiva contra o envelhecimento, a Clarins destaca a Rotina Multi-Intesive
+ Total Eye Lift. Transversal a todas as rotinas, inicia-se com o icónico
Double Serum, seguindo-se o mais recente Total Eye Lift (PVPR 90€), que atua na
zona do contorno ocular com efeito lifting imediato em apenas 30
segundos, suavizando rugas, reduzindo papos e olheiras, e revelando um olhar
mais jovem e luminoso. Para o cuidado diário aplica-se o Multi-Intensive Jour
(PVPR 122€) e à noite o Multi-Intensive Nuit (PVPR 129€), cremes que hidratam
profundamente, redensificam a pele, suavizam as rugas e deixam a textura mais
uniforme e luminosa.
Ideal para peles a partir
dos 60 anos com necessidades de hidratação e luminosidade, destaca-se a rotina Nutri-Lumière
+ Double Serum. Para além do Double Serum, inclui a Lotion Tonique
Hydratante (PVPR 29€), que hidrata, suaviza e ajuda a preservar o
equilíbrio cutâneo, deixando a pele fresca, suave e confortável. A rotina é
completada pelo Nutri-Lumière Jour (PVPR 147€) e o Nutri-Lumière Nuit
(PVPR 153€), cremes que revitalizam, nutrem intensamente e restituem a
luminosidade natural da pele, conferindo um aspeto radiante e saudável.
As rotinas completas
ajudam na prevenção do envelhecimento e na regeneração da pele, mas o regresso
ao dia a dia pode deixar pouco tempo para cuidados pessoais. Para esses
momentos, a Clarins propõe a Rotina Glow, que em apenas três
passos devolve luminosidade e vitalidade à
pele. O primeiro passo
desta rotina é o novo Multi-Active Glow Serum (PVPR 69€), um sérum
bifásico que uniformiza a tez, hidrata durante 24 horas e deixa a pele
radiante. Segue-se o Multi-Active Jour (PVPR 75€), um creme desenvolvido
para prevenir os primeiros sinais de envelhecimento, especialmente indicado
para peles secas, e que restaura a energia perdida ao longo do dia-a-dia. Para
finalizar, o UV PLUS Anti-Pollution Translucent SPF 50 (PVPR 53€), que
além de hidratar, protege contra raios UV e cinco tipos de poluição.
•
Sugestões
de maquilhagem:
De regresso ao trabalho,
neste outono um look impecável faz toda a diferença, seja nos dias de maior
correria, entre reuniões e planeamentos, ou nos momentos mais tranquilos em
reencontros com família e amigos. Para isso, a Clarins propõe duas rotinas que
garantem que a maquilhagem está sempre radiante.
A primeira é a Rotina Boost
SOS. O ritual começa com a SOS Primer White – Booste l’Éclat (PVPR 40€), um
primer que corrige imperfeições, ilumina a tez e proporciona um efeito filtro.
Segue-se o Baume Beauté Eclair (PVPR 47€), que devolve luminosidade à pele,
suaviza sinais de fadiga e atenua rugas. Para os lábios, o Lip Perfector 07 –
Toffee Pink Shimmer (PVPR 23€) que oferece um brilho subtil e conforto com a
sua textura gel. O look completa-se com um olhar intenso, pestanas longas e
volumosas resultantes do uso da Wonder Volume Mascara XXL (PVPR 38€).
A segunda opção é a Rotina
Lábios & Cheeks, perfeita para um retoque rápido, dois em um, que
conta com o Lip Comfort Oil 01 – Honey (PVPR 32€) que garante lábios
hidratados, suaves e com brilho natural e com o Eau à Lèvres 03 – Red Water (PVPR
31,5€), que combina a intensidade de
um batom mate com o
conforto de uma fórmula hidratante e à prova de transferência e pode ser usado
como blush. Juntos, transformam não só os lábios como também as maçãs do rosto,
conferindo-lhes cor que realça um aspeto saudável e natural.
•
Para
cuidar do corpo
O corpo merece tanto
cuidado quanto o rosto, e a Clarins apresenta duas rotinas pensadas para
devolver energia, suavidade e hidratação nesta fase de regresso às rotinas.
A Rotina Eau
Dynamisante tem como protagonista a própria Eau Dynamisante (PVPR
62€), a clássica água perfumada encarnada da Clarins, composta por 95%
de ingredientes de origem natural, que perfuma, energiza e tonifica corpo e
mente. É perfeita para começar o dia ou para afastar o cansaço do quotidiano,
algo fundamental nesta altura de regressos à rotina. Da mesma rotina fazem
parte o Eau Dynamisante Douche Fraîcheur Énergisante (PVPR 29,5€), um
gel de duche enriquecido com extratos de aloé vera que limpa e hidrata a pele,
e a Eau Dynamisante Lait Fondant Énergisant (PVPR 48€), a loção de
rápida absorção que deixa a pele suave e tonificada.
Para quem procura uma
rotina de cuidados mais completa, sugere-se a Rotina Corpo, composta por
três essenciais: o Gommage Exfoliant Peau Neuve (PVPR 49€), o esfoliante
para o corpo, enriquecido com óleo de castanha de caju que alisa e afina a
textura da pele; o Serum Corps Peau Neuve (PVPR 69€), um sérum de corpo
que atua na pele seca com uma ação retexturizante imediata e de
antienvelhecimento a longo prazo; e o Baume Corps Super Hydratant (PVPR
47€), um bálsamo rico em manteiga de karité que proporciona hidratação intensa
e duradoura.
Do rosto ao corpo,
passando pelos retoques de maquilhagem, estas rotinas da Clarins prometem
ser a escolha perfeita para este outono, adaptando-se ao ritmo do dia-a-dia e
garantindo hidratação e nutrição no meio do caos que pode ser esta época de
regresso às rotinas. Os produtos encontram-se disponíveis em clarins.pt e nos
respetivos pontos de venda.
CHEGADA DO OUTONO: AS ROTINAS INDISPENSÁVEIS DA CLARINS PARA A ESTAÇÃO
Até pode ser bom obrigar os políticos a fazerem reformas, ainda para mais com a instabilidade política em que vivemos. E as ideias vêm lá de fora, e como o que vem lá de fora costuma ter muita consideração, pode ser que tenha também muita razão.
Os magistrados não podem exercer funções em espaços onde não lhes sejam asseguradas as mais elementares condições de segurança. É imperioso que existam vigilantes, detetores de metais e gabinetes próprios para o atendimento ao público, inquirições e interrogatórios.
E essa gente está carregada de ódio, rancor e desejos de vingança, e não esquecem nem perdoam o medo e a humilhação que aqueles seus familiares (e, em alguns casos, eles próprios, apesar de serem, nessa altura, ainda muito jovens).