Quatro tipos de pais, quatro ideias de presentes tecnológicos

Entre chamadas, fotografias, mapas, mensagens e música, o smartphone tornou-se um dos objetos mais usados no quotidiano. Por isso, neste Dia do Pai, a iServices sugere quatro ideias de presentes tecnológicos úteis, pensadas para diferentes perfis de pais, e que dificilmente ficam esquecidas numa gaveta.

1) O pai que gosta de tecnologia (mas não precisa de comprar tudo novo) - Para os pais curiosos e atentos às novidades, um iPhone recondicionado pode ser uma surpresa inesperada. Os equipamentos recondicionados pela iServices passam por um processo técnico rigoroso de verificação e substituição de componentes, permitindo oferecer tecnologia premium com elevado desempenho, a um valor mais acessível, 3 anos de garantia e com um menor impacto ambiental.

2) O pai que está sempre em movimento - Entre trabalho, família e deslocações constantes, há pais que vivem com o telemóvel sempre na mão.

Para estes, um carregador rápido ou um adaptador multiporta podem fazer toda a diferença no dia a dia, garantindo energia suficiente para acompanhar um ritmo exigente. Pequenos, práticos e fáceis de transportar, são daqueles objetos que rapidamente se tornam indispensáveis.

3) O pai que é fã de podcasts - Para quem aproveita o tempo no carro, no ginásio ou nas caminhadas para ouvir música ou podcasts, os auscultadores ou auriculares são uma ideia simples, mas que rapidamente passam a fazer parte da rotina. Há inúmeras opções com ligação bluetooth, sem fios, com qualidade de som estável e que asseguram portabilidade e conforto.

4) O pai que nunca tem bateria (e todos conhecemos um) - Há um tipo de pai que parece existir em todas as famílias: o que está sempre a dizer “já volto a ligar, estou quase sem bateria”. Para esses, uma powerbank pode ser a solução perfeita. Pequenas o suficiente para caber no bolso e potentes para salvar o dia. Mas há outra hipótese ainda mais eficaz, oferecer a substituição de uma bateria numa loja iServices. Em poucos minutos, a bateria antiga é substituída por uma nova e o smartphone recupera autonomia para mais um dia inteiro de utilização. Uma ideia simples, prática e que pode devolver vários anos de vida ao smartphone do pai.

Num tempo em que a tecnologia faz parte da rotina diária, escolher um presente útil pode fazer mais sentido do que acumular objetos que acabam esquecidos. Entre equipamentos recondicionados e acessórios pensados para prolongar a vida útil dos dispositivos, a iServices aposta numa abordagem simples: fazer a tecnologia durar mais tempo. Porque às vezes o melhor presente para o Dia do Pai não é algo novo, é somente algo que vai ser usado todos os dias.

