Quatro tipos de pais, quatro ideias de presentes tecnológicos

Nem todos os pais dizem o que querem receber. Mas todos acabam por usar tecnologia todos os dias.
Entre chamadas, fotografias, mapas, mensagens e música, o
smartphone tornou-se um dos objetos mais usados no quotidiano. Por isso, neste Dia
do Pai, a iServices sugere quatro ideias de presentes tecnológicos úteis,
pensadas para diferentes perfis de pais, e que dificilmente ficam esquecidas
numa gaveta.
1)
O pai que
gosta de tecnologia (mas não precisa de comprar tudo novo) - Para os pais curiosos e atentos às novidades, um iPhone recondicionado pode ser uma surpresa inesperada. Os equipamentos recondicionados
pela iServices passam por um processo técnico rigoroso de verificação e
substituição de componentes, permitindo oferecer tecnologia premium com elevado
desempenho, a um valor mais acessível, 3 anos de garantia e com um menor
impacto ambiental.
2)
O pai que
está sempre em movimento - Entre
trabalho, família e deslocações constantes, há pais que vivem com o telemóvel
sempre na mão.
Para estes, um carregador rápido
ou um adaptador multiporta podem fazer toda a diferença no dia a dia, garantindo energia
suficiente para acompanhar um ritmo exigente. Pequenos, práticos e fáceis de
transportar, são daqueles objetos que rapidamente se tornam indispensáveis.
3)
O pai que é
fã de podcasts - Para quem aproveita o tempo no
carro, no ginásio ou nas caminhadas para ouvir música ou podcasts, os auscultadores ou auriculares são uma ideia simples, mas que rapidamente passam a fazer
parte da rotina. Há inúmeras opções com ligação bluetooth, sem fios, com
qualidade de som estável e que asseguram portabilidade e conforto.
4)
O pai que
nunca tem bateria (e todos conhecemos um) - Há um tipo de pai que parece existir em todas as famílias: o
que está sempre a dizer “já volto a ligar, estou quase sem bateria”. Para
esses, uma powerbank
pode ser a solução perfeita. Pequenas o suficiente para caber no bolso e
potentes para salvar o dia. Mas há outra hipótese ainda mais eficaz, oferecer a
substituição de uma bateria numa loja iServices. Em poucos minutos, a bateria
antiga é substituída por uma nova e o smartphone recupera autonomia para mais
um dia inteiro de utilização. Uma ideia simples, prática e que pode devolver
vários anos de vida ao smartphone do pai.
Num tempo em que a tecnologia faz
parte da rotina diária, escolher um presente útil pode fazer mais sentido do
que acumular objetos que acabam esquecidos. Entre equipamentos recondicionados
e acessórios pensados para prolongar a vida útil dos dispositivos, a iServices
aposta numa abordagem simples: fazer a tecnologia durar mais tempo. Porque às
vezes o melhor presente para o Dia do Pai não é algo novo, é somente algo que
vai ser usado todos os dias.
