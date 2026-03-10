Sábado – Pense por si

Ricardo Araújo Pereira - Verificando se Você é Humano 20 de junho | Coliseu Micaelense

Ricardo Araújo Pedreira apresenta-se pela primeira vez no Coliseu Micaelense com o seu espetáculo de stand-up “Verificando se você é humano”.

Sinopse

Informações Adicionais

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

Preços

Plateia:

1ª Plateia: 40,00€

2ª Plateia:35,00€

Balcões:

1º Balcão Central: 30,00€

2º Balcão Central: 30,00€

1º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 22,00€

2º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 20,00€

Camarotes:

Camarotes Centrais (4 pessoas): 120,00€

Camarotes laterais visibilidade reduzida (3 pessoas): 66,00€

