A Águas do Algarve através do projeto Educativo, Desafio da
Água está a promover o Concurso de Teatro Escolar “A Água em Cena”, uma
iniciativa dirigida às escolas do Algarve que pretende sensibilizar os alunos
para a importância da água através da criatividade e da expressão artística.
Concurso de Teatro "A Água em Cena" desafia escolas a subir ao palco
Para que esta iniciativa chegue ao maior número possível de
escolas, gostaríamos de contar com o vosso apoio.
Assim, desde já agradeço a vossa disponibilidade na
divulgação e consequente incentivo na participação das escolas partilhando esta
oportunidade com professores, direções escolares e outros parceiros da
comunidade educativa, através da imprensa.
O desafio consiste na criação e apresentação de uma peça de
teatro original sobre a importância da água, envolvendo os alunos em várias
etapas do processo criativo, desde a escrita do guião até à interpretação,
cenografia, figurinos ou apoio técnico.
Calendário do concurso:
2 de março a 2 de abril de 2026 – Submissão do guião
da peça e ficha de inscrição
3 a 16 de abril de 2026 – Avaliação dos guiões e
seleção de 5 escolas finalistas
17 de abril a 4 de junho de 2026 – Preparação das
apresentações pelas escolas finalistas
5 de junho de 2026 – Apresentação final, integrada
num circuito de atividades e jogos educativos do Desafio da Água