Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

A Newsletter Na Revista no seu e-mail

A Águas do Algarve através do projeto Educativo, Desafio da Água está a promover o Concurso de Teatro Escolar “A Água em Cena”, uma iniciativa dirigida às escolas do Algarve que pretende sensibilizar os alunos para a importância da água através da criatividade e da expressão artística.



Concurso de Teatro "A Água em Cena" desafia escolas a subir ao palco

Para que esta iniciativa chegue ao maior número possível de escolas, gostaríamos de contar com o vosso apoio.

Assim, desde já agradeço a vossa disponibilidade na divulgação e consequente incentivo na participação das escolas partilhando esta oportunidade com professores, direções escolares e outros parceiros da comunidade educativa, através da imprensa.

O desafio consiste na criação e apresentação de uma peça de teatro original sobre a importância da água, envolvendo os alunos em várias etapas do processo criativo, desde a escrita do guião até à interpretação, cenografia, figurinos ou apoio técnico.

Calendário do concurso:

2 de março a 2 de abril de 2026 – Submissão do guião da peça e ficha de inscrição

3 a 16 de abril de 2026 – Avaliação dos guiões e seleção de 5 escolas finalistas

17 de abril a 4 de junho de 2026 – Preparação das apresentações pelas escolas finalistas

5 de junho de 2026 – Apresentação final, integrada num circuito de atividades e jogos educativos do Desafio da Água

Prémios (vouchers FNAC):

1.º Prémio: 250 €

2.º Prémio: 150 €

3.º Prémio: 80 €

As candidaturas devem ser submetidas até 2 de abril de 2026, através do site www.desafiodaagua.pt

Com a vossa colaboração, poderemos chegar a mais escolas e envolver mais alunos nesta iniciativa de educação e sensibilização para o valor da água.

Contamos convosco para ajudar a divulgar e dinamizar este desafio junto da comunidade escolar.

Aproveito também para convidar-vos a seguirem o projeto nas redes sociais – Facebook, Instagram e Tik Tok – Desafio da Água.