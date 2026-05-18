PSP e Tabaqueira assinam protocolo de cooperação para reforçar combate ao comércio ilícito

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A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Tabaqueira assinaram esta terça-feira um Protocolo de Cooperação com o objetivo de reforçar a prevenção e o combate ao comércio ilícito de produtos do tabaco e nicotina em Portugal.

A cerimónia decorreu na Direção Nacional da PSP, em Lisboa, e contou com a presença do Diretor Nacional da PSP, Superintendente-chefe Luís Carrilho, e do Diretor-Geral da Tabaqueira, Marcelo Nico, assim como de outros representantes das duas entidades.

O protocolo estabelece um quadro de colaboração institucional assente na partilha de informação relevante, na capacitação técnica e na promoção de ações conjuntas de sensibilização e prevenção, incluindo o reforço de medidas destinadas a prevenir o acesso de menores a produtos de nicotina.

O comércio ilícito de produtos do tabaco e nicotina representa uma ameaça crescente à segurança pública, à economia e à saúde dos consumidores, exigindo uma resposta articulada entre entidades públicas e privadas.

Marcelo Nico, Diretor-Geral da Tabaqueira, considera que “este protocolo representa um passo importante no reforço da cooperação entre a Tabaqueira e as forças de segurança na prevenção e combate ao comércio ilícito. É um fenómeno complexo, com impactos na segurança pública, na economia, nos consumidores e na proteção de menores. Acreditamos que só através da colaboração, da partilha de conhecimento e da sensibilização conseguiremos responder de forma eficaz a este fenómeno.”

Superintendente-chefe Luís Carrilho, Diretor Nacional da PSP, indica que “a assinatura deste protocolo representa mais um passo significativo no reforço da cooperação entre a PSP e o setor privado na luta contra o comércio ilícito de tabaco e nicotina. A PSP continuará a atuar com determinação na prevenção, deteção e repressão destas atividades criminosas, que ameaçam a saúde pública, a economia nacional e a segurança dos cidadãos. A partilha de informação, a formação conjunta e a coordenação de esforços permitirão aumentar a eficácia da nossa ação, mantendo Portugal como um dos países europeus com menor incidência de mercado ilícito e protegendo os consumidores e o mercado legal.”

A assinatura deste protocolo reforça o compromisso de ambas as entidades com a legalidade, a segurança, a prevenção e a responsabilidade social, promovendo uma

atuação coordenada perante os desafios associados ao comércio ilícito. Reforça também a necessidade de proteger os menores, garantindo que não têm acesso a produtos de tabaco e nicotina.

Philip Morris International: Uma Empresa Global a Caminho de um Futuro Sem Fumo

A Philip Morris International é uma empresa líder mundial de bens de consumo, que trabalha ativamente para proporcionar um futuro sem fumo e desenvolver o seu portfólio para incluir produtos fora do setor do tabaco e da nicotina. O atual portfólio de produtos consiste principalmente em cigarros e produtos sem fumo, incluindo produtos que não queimam, bolsas de nicotina e produtos de vaporização eletrónica. Os nossos produtos sem fumo estão disponíveis para venda em mais de 100 mercados e a estimativa da PMI é que são usados por mais de 41 milhões de consumidores maiores de idade em todo o mundo, muitos dos quais abandonaram os cigarros ou reduziram significativamente o seu consumo. O segmento de produtos sem fumo representou 41% da receita líquida total da PMI nos primeiros nove meses de 2025. Desde 2008, a PMI investiu mais de US$ 16 mil milhões para desenvolver, comprovar cientificamente e comercializar produtos inovadores sem fumo para adultos que, de outra forma, continuariam a fumar, com o objetivo de acabar completamente com a venda de cigarros. Isto inclui a criação de recursos de avaliação científica de nível internacional, principalmente nas áreas de toxicologia de sistemas pré-clínicos, pesquisa clínica e comportamental, bem como estudos pós-comercialização. Após uma revisão científica robusta, a FDA - Food and Drug Administration dos EUA autorizou a comercialização de snus e de bolsas de nicotina ZYN da Swedish Match e versões dos dispositivos e consumíveis IOOS da PMI — as primeiras autorizações deste tipo nas respetivas categorias. As versões dos dispositivos e consumíveis IOOS e do snus também obtiveram as primeiras autorizações de Produtos de Tabaco de Risco Modificado da FDA. Com uma base sólida e experiência significativa em ciências da vida, a PMI tem a ambição de longo prazo de expandir para as áreas de bem-estar e cuidados de saúde e visa melhorar a vida através da oferta de experiências de saúde integradas. Para mais informações, visite www.pmi.com e www.pmiscience.com

Sobre a Tabaqueira

Fundada em 1927 por Alfredo da Silva e, desde 1997, subsidiária da Philip Morris International (PMI), a Tabaqueira é a maior empresa de tabaco portuguesa, acolhendo atualmente o segundo maior centro tecnológico da PMI a nível global, bem como um centro global de finanças. Com cerca de 1 500 trabalhadores de 37 nacionalidades e uma rede de mais de 3 000 fornecedores nacionais, a Tabaqueira está entre os maiores exportadores do país - com mais de 90% da produção de produtos acabados destinada à exportação, consolidando, ano após ano, o seu papel como motor de crescimento em Portugal. Para mais informação, consulte a nossa webpage www.tabaqueira.pt

Sobre a Polícia de Segurança Pública

A PSP, enquanto força de segurança e órgão de polícia criminal , tem como missão garantir a defesa da legalidade democrática, a segurança interna, a proteção dos direitos e liberdades dos cidadãos e o pleno funcionamento das instituições; atua na prevenção e repressão da criminalidade, na investigação criminal, na manutenção da ordem e tranquilidade públicas, no policiamento de proximidade, na

segurança rodoviária, na segurança da aviação civil e no controlo de fronteiras, no controlo de armas e explosivos, na segurança de pessoas e bens, bem como na proteção de vítimas, testemunhas e altas entidades, sempre em estreita articulação com as autoridades judiciárias e demais forças e serviços de segurança.

Para mais informações, contactar:

Kreab Portugal

Afonso Vaz Pinto | 969 658 256 | avazpinto@kreab.com

Joana Portugal | 969 541 277 | jportugal@kreab.com