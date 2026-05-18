Coliseu Micaelense apresenta dia 30 Maio TUNÍDEOS EM HARMONIA

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No dia 30 de maio de 2026, o emblemático Coliseu Micaelense será palco de um momento verdadeiramente inédito: Tunídeos com Harmonia. Pela primeira vez, os Tunídeos – Tuna Masculina da Universidade dos Açores e a Banda Harmonia Mosteirense unem-se num concerto, criando umA experiência musical única na região.



Coliseu Micaelense: TUNÍDEOS EM HARMONIA, direção de Daniel Caceiro a 30 de Maio

Este encontro histórico funde a tradição académica com a riqueza sonora das bandas filarmónicas, num diálogo envolvente entre cordas, sopros e vozes. O repertório atravessa clássicos da música académica, arranjos de músicas originais dos Tunídeos e momentos especialmente concebidos para esta colaboração, proporcionando ao público interpretações irrepetíveis.

Mais do que um espetáculo, este concerto marca o início de uma nova ponte entre estilos e gerações, celebrando a identidade cultural açoriana através da inovação e da partilha artística. Uma estreia absoluta que promete ficar na memória de todos os presentes.

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

Plateia:

1ª Plateia: 10,00€

2ª Plateia: 10,00€

Balcões:

1º e 2º Balcão Central: 8,00€

1º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 6,00€

Camarotes:

Camarotes Central (4 pessoas): 32,00€

Bilhetes já disponíveis na bilheteira local e em www.coliseumicaelense.pt