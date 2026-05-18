Coliseu Micaelense apresenta dia 30 Maio TUNÍDEOS EM HARMONIA

No dia 30 de maio de 2026, o emblemático Coliseu Micaelense será
palco de um momento verdadeiramente inédito: Tunídeos com Harmonia. Pela
primeira vez, os Tunídeos – Tuna Masculina da Universidade dos Açores e a Banda
Harmonia Mosteirense unem-se num concerto, criando umA experiência musical
única na região.
Coliseu Micaelense: TUNÍDEOS EM HARMONIA, direção de Daniel Caceiro a 30 de Maio
Este encontro histórico funde a tradição académica com a riqueza
sonora das bandas filarmónicas, num diálogo envolvente entre cordas, sopros e
vozes. O repertório atravessa clássicos da música académica, arranjos de
músicas originais dos Tunídeos e momentos especialmente concebidos para esta
colaboração, proporcionando ao público interpretações irrepetíveis.
Mais do que um espetáculo, este concerto marca o início de uma
nova ponte entre estilos e gerações, celebrando a identidade cultural açoriana
através da inovação e da partilha artística. Uma estreia absoluta que promete
ficar na memória de todos os presentes.
Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade
condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do
telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de
segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos
camarotes e balcões (pisos superiores).