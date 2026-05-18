A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA, HÁ UMA NOVA COLEÇÃO DE SELOS DO CONTINENTE QUE ENCAIXA EM QUALQUER REFEIÇÃO

A campanha para acumular selos decorre até 23 de agosto.

Por cada 20€ em compras, os Clientes recebem um selo para colecionar os treze produtos disponíveis da coleção de marmitas Moods.

Há três artigos gratuitos para completar a nova coleção de marmitas Moods.

Preparar o almoço para o trabalho, o lanche dos mais novos ou um snack rápido nunca foi tão simples. Reforçando a sua aposta em campanhas de fidelização que dão acesso a coleções exclusivas e úteis para o dia a dia de toda a gente, o Continente lança a nova coleção de marmitas Moods, um verdadeiro aliado no planeamento das refeições e na adoção de hábitos alimentares mais equilibrados.

Pela primeira vez, o Continente reúne numa só coleção soluções pensadas para toda a família, adultos e crianças, com produtos versáteis que encaixam em qualquer refeição e em diferentes rotinas. Ao auxiliar a preparação antecipada de refeições, as marmitas Moods tornam mais fácil transportar opções planeadas para momentos fora de casa, promovendo escolhas mais conscientes e equilibradas.

Disponível em todas as lojas Continente até 23 de agosto, a coleção de marmitas Moods é composta por treze produtos que ajudam a criar a lancheira perfeita.

Entre os destaques está a garrafa XL de 980 ml, ideal para assegurar uma boa hidratação ao longo do dia, bem como os frascos térmicos, perfeitos para transportar sopa, iogurtes, snacks, granola ou outras opções práticas e saborosas. A coleção inclui ainda uma lancheira, caixas herméticas de diferentes tamanhos e um conjunto de talheres, que permitem acomodar tudo de forma organizada, sendo ideais para refeições on-the-go.

A pensar nos mais novos, a coleção inclui também versões infantis, como garrafas, caixas e frascos para alimentos, disponíveis em duas versões de animais, o leão e a raposa, tornando o momento da refeição ainda mais divertido.

Para além da conveniência, os produtos Moods consistem numa alternativa reutilizável e duradoura, ajudando a reduzir o desperdício alimentar, ao permitir aproveitar sobras e planear melhor as quantidades, bem como a diminuir o recurso a embalagens descartáveis.

Por cada 20€ em compras, os clientes recebem um selo para completar a coleção marmitas Moods, sendo que três dos produtos podem ser obtidos gratuitamente, mediante a entrega de um número mínimo de selos.

No âmbito do compromisso com a sustentabilidade, o Continente convida ainda os clientes a participar no Plano de Reciclagem, entregando as suas marmitas de plástico antigas em troca de selos, que permitem adquirir produtos da coleção de marmitas Moods. Esta iniciativa, que promove a redução de resíduos, decorre entre 15 de junho e 13 de julho nas lojas Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia.

Com a nova coleção de marmitas Moods, o Continente reafirma o seu papel enquanto promotor de uma alimentação mais equilibrada, demonstrando que mudar hábitos pode ser simples, acessível e adaptável ao dia a dia de todos. Porque quando tudo encaixa, toda a gente come melhor.