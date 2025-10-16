Portugal falhará metas de reciclagem de embalagens apesar de reforço histórico do investimento

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

- À entrada do último trimestre de 2025, fica claro que Portugal não vai atingir as metas de reciclagem de embalagens



Mulher alerta para o lixo e o impacto no planeta Terra

- As quantidades enviadas para reciclagem permanecem estagnadas, apresentando um crescimento residual de 2%

- Nos primeiros 9 meses do ano, o sistema de recolha seletiva contou com um investimento total de 147,6M€, mais 63,8M€ face ao período homólogo

- Vidro e ECAL continuam a ser os materiais que levantam mais preocupações. Reciclagem de vidro encontra-se totalmente estagnada (0%) e ECAL registou um decréscimo de -7%

Até ao terceiro trimestre de 2025, a recolha seletiva de embalagens registou um aumento residual de 2%, com apenas mais 8.013 toneladas de embalagens recolhidas e enviadas para reciclagem, num total de quase 369 mil toneladas, em comparação com o período homólogo. À entrada do último trimestre do ano, o ritmo mantém-se insuficiente, antecipando, assim, que Portugal não conseguirá atingir as metas de reciclagem de embalagens de 2025.

Nos primeiros nove meses do ano, os serviços de recolha seletiva de resíduos de embalagens financiados ao SIGRE (Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens) pela Sociedade Ponto Verde e por outras entidades gestoras, atingiram o montante de 147,6M€, o que significa um reforço de 63,8M€ ao sistema, após a decisão de aplicar novos valores de contrapartida (VC) – valores pagos aos sistemas municipais e multimunicipais pelo serviço de recolha e triagem de resíduos de embalagens – através de um Despacho do Governo, que entrou em vigor a 1 de janeiro deste ano.

De recordar que no final de 2025, o País deveria garantir a recolha seletiva de 65% de todas as embalagens colocadas no mercado. Neste sentido, a SPV reitera, uma vez mais, que a prioridade deve ser apostar numa melhoria substancial do nível de serviço prestado aos cidadãos pelos sistemas municipais e multimunicipais, dispondo o SIGRE, atualmente, de mais recursos financeiros para realizar investimentos que gerem resultados e ajudem a alcançar as metas.

“À entrada do último trimestre de 2025, é evidente que Portugal não vai conseguir cumprir as metas de reciclagem de embalagens. Estamos a investir mais do que nunca, mas sem uma verdadeira modernização do sistema, os resultados continuam a não acompanhar o investimento feito pelas entidades gestoras”, afirma a CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais.

A SPV defende que vivemos, hoje, um paradoxo: apesar de o investimento privado adicional quase ter duplicado em 2025, o aumento da taxa de reciclagem foi de apenas dois pontos percentuais - um resultado que é manifestamente insuficiente face ao que é necessário. A entidade defende, ainda, que os valores de contrapartida atualmente em vigor devem garantir que os investimentos façam a diferença e que melhorem a performance do setor.

“Mais do que nunca, é preciso garantir que o investimento se traduz em mais reciclagem efetiva e em dados transparentes. É incompreensível que, com mais recursos do que nunca, a reciclagem de embalagens esteja estagnada. O valor que hoje é pago ao sistema de recolha seletiva é suficiente para impulsionar inovação, criar soluções e permite ir mais longe. É imperativo exigir melhor desempenho e a SPV está totalmente empenhada em que isso aconteça. Queremos que cada euro aplicado se traduza em mais embalagens recicladas e num contributo real para o cumprimento das metas que o País tem para cumprir”, conclui.

Seguindo a tendência dos últimos resultados, o vidro continua a destacar-se como o material que mais preocupação levanta. A reciclagem de vidro encontra-se totalmente estagnada (0%) face ao período homólogo, tendo sido recicladas 165.071 toneladas de embalagens de vidro. Na sequência do aumento dos VC, já foram investidos mais 11,98M€. Até ao momento, este investimento também não se traduziu num aumento da reciclagem de embalagens de vidro.

Além deste, também as embalagens de cartão para alimentos líquidos (ECAL) causam apreensão. Segundo os dados, foram recolhidas menos 406 toneladas, num total de 5.835 toneladas (-7%).

Quanto aos restantes materiais, os dados do SIGRE revelam que foram encaminhadas para a reciclagem 122.537 toneladas de papel/cartão (+4%), 66.005 toneladas de plástico (+3%) e 1.709 toneladas de alumínio (+3%).

Lisboa, 10 de outubro de 2025

Sobre a Sociedade Ponto Verde

Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para melhorar os processos de recolha, separação e tratamento.

Para reforçar a comunicação e sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.