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PHYTO PARIS apresenta a gama PLAGE: a rotina antes, durante e depois do sol para proteger e reparar os cabelos expostos aos raios UV, ao sal e ao cloro.

10:48
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O sol, o sal e o cloro são os três grandes inimigos do cabelo no verão: desidratam a fibra capilar, desvanecem a cor e deixam o cabelo áspero e sem brilho. Para responder a este desafio sazonal, a PHYTO PARIS propõe a gama PLAGE, uma rotina de 3 produtos pensada para proteger o cabelo antes da exposição solar, reparar os danos causados pela água do mar ou da piscina, e devolver a suavidade e o brilho no dia a dia. 

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A rotina PLAGE, em 3 passos 

1. Ícone Óleo Protetor Solar — antes e durante a exposição 

Aplicado nos cabelos secos ou molhados antes e durante a exposição solar, este óleo cria uma barreira protetora contra os raios UV, o sal e o cloro, preservando simultaneamente o brilho e a cor. Reaplicar após cada banho. 

100 ml · 18,90€ (PVR) 

2. Champô Pós-Solar Reidratante — depois da praia ou da piscina 

Uma espuma cremosa, sem silicones nem sulfatos, que elimina os resíduos de proteção solar, sal, areia e cloro, ao mesmo tempo que rehidrata intensamente a fibra capilar. O extrato de calêndula nutre e suaviza o cabelo, deixando-o mais leve e maleável. 

250 ml · 14,30€ (PVR) 

3. NOVIDADE 2026 | Spray Desembaraçante Reidratante Pós-Solar — cuidado diário 

Um spray sem enxaguamento que desembaraça e hidrata intensamente o cabelo fragilizado pelo sol e pela água salgada ou clorada, facilitando o penteado e devolvendo brilho e maciez ao toque, dia após dia. 

150 ml · 18,90€ (PVR) 

"Com 96,5% de ingredientes de origem natural, a gama PLAGE traduz a nossa missão: cuidar do cabelo com a força das plantas, mesmo nas condições mais exigentes do verão."

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PHYTO PARIS apresenta a gama PLAGE: a rotina antes, durante e depois do sol para proteger e reparar os cabelos expostos aos raios UV, ao sal e ao cloro.