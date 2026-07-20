O sol, o sal e o cloro são os três grandes inimigos do cabelo no verão: desidratam a fibra capilar, desvanecem a cor e deixam o cabelo áspero e sem brilho. Para responder a este desafio sazonal, a PHYTO PARIS propõe a gama PLAGE, uma rotina de 3 produtos pensada para proteger o cabelo antes da exposição solar, reparar os danos causados pela água do mar ou da piscina, e devolver a suavidade e o brilho no dia a dia.
1
A rotina PLAGE, em 3 passos
1. Ícone Óleo Protetor Solar — antes e durante a exposição
Aplicado nos cabelos secos ou molhados antes e durante a exposição solar, este óleo cria uma barreira protetora contra os raios UV, o sal e o cloro, preservando simultaneamente o brilho e a cor. Reaplicar após cada banho.
100 ml · 18,90€ (PVR)
2. Champô Pós-Solar Reidratante — depois da praia ou da piscina
Uma espuma cremosa, sem silicones nem sulfatos, que elimina os resíduos de proteção solar, sal, areia e cloro, ao mesmo tempo que rehidrata intensamente a fibra capilar. O extrato de calêndula nutre e suaviza o cabelo, deixando-o mais leve e maleável.
Um spray sem enxaguamento que desembaraça e hidrata intensamente o cabelo fragilizado pelo sol e pela água salgada ou clorada, facilitando o penteado e devolvendo brilho e maciez ao toque, dia após dia.
150 ml · 18,90€ (PVR)
"Com 96,5% de ingredientes de origem natural, a gama PLAGE traduz a nossa missão: cuidar do cabelo com a força das plantas, mesmo nas condições mais exigentes do verão."
PHYTO PARIS apresenta a gama PLAGE: a rotina antes, durante e depois do sol para proteger e reparar os cabelos expostos aos raios UV, ao sal e ao cloro.