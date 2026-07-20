Pedro Henriques entra em campo para esclarecer dúvidas sobre reciclagem de embalagens

Pedro Henriques, antigo árbitro internacional português que atualmente trabalha como especialista e comentador de arbitragem, integra a nova campanha da Ponto Verde, que recorre a uma ativação especial inspirada no Mundial de Futebol, para mostrar que as dúvidas sobre reciclagem de embalagens fazem parte do dia a dia de todos.

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Integrada na campanha "Vamos, certamente, chegar ao ponto", a iniciativa apresenta o ELO - o novo chatbot da Ponto Verde dedicado à reciclagem de embalagens -, através de uma ativação que estabelece um paralelismo entre o sistema VAR (Video Assistant Referee) e o ELO, com participação do antigo árbitro Pedro Henriques. Estes conteúdos vão estar disponíveis nas redes sociais da Ponto Verde e em alguns websites desportivos.



Pedro Henriques explica como reciclar embalagens sujas 1

Assim, tal como o VAR ajuda a esclarecer lances duvidosos em campo, o ELO surge para eliminar as dúvidas na reciclagem de embalagens, orientando os cidadãos, de forma simples e intuitiva, sobre o ecoponto correto para colocar cada resíduo. Através de uma abordagem criativa e próxima do público, a iniciativa pretende assim esclarecer as dúvidas mais frequentes sobre reciclagem de embalagens e promover comportamentos mais informados.

As caixas de pizza, quando têm gordura, podem ser colocadas no ecoponto azul? Onde deve ser depositada a loiça de vidro e as peças de cerâmica? É necessário lavar as embalagens antes de as reciclar? Estas continuam a ser algumas das dúvidas quando chega o momento de separar e depositar estes resíduos nos ecopontos. Prova disso é que 7 em cada 10 portugueses separam as embalagens, mas destes só 1 é que separa bem. E é precisamente para responder a esta necessidade que nasce o ELO, o novo assistente de reciclagem de embalagens, desenvolvido com recurso a Inteligência Artificial.

Além da ativação que conta com a participação de Pedro Henriques, a campanha estará presente em televisão, rádio, meios digitais, imprensa generalista e especializada, outdoor, assim como em conteúdos desenvolvidos através de uma estratégia de marketing de influência, e nas plataformas digitais próprias da Ponto Verde. A comunicação ganha, ainda, vida através de três filmes digitais que retratam situações do quotidiano com as quais todos se conseguem identificar. Com uma abordagem leve e relacional, os filmes exploram aqueles momentos em que alguém quer confirmar que tem razão e encontra no ELO o “desempate” certo: uma fonte simples, credível e sempre disponível para esclarecer dúvidas sobre reciclagem de embalagens.