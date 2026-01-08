PANDORA | DIA DE SÃO VALENTIM 2026

Neste Dia de São Valentim, a PANDORA celebra todas as formas de amor – seja
destemido, afetuoso ou transformador – com uma nova coleção que capta a magia
das ligações profundas, das surpresas cheias de significado e das emoções que
abrem novos caminhos.
Inspirada nos
símbolos que guardam e revelam sentimentos, esta nova coleção traz o motivo
da chave e cadeado para o coração da narrativa PANDORA
Moments, evocando a forma como o amor abre em nós um novo mundo de ideias,
sentimentos e visões. Entre as novidades em prata 925 ou liga
única de metais com revestimento em ouro 14k, destacam-se a Conta
Cadeado Coração Filigrana que transforma uma técnica tradicional numa peça
contemporânea de amor e o Colar e Brincos com fecho em forma de
coração, decorado com pequenas zircónias, que nos relembra de proteger
o que é precioso. A personalização continua também no centro desta nova
coleção, com joias graváveis como a Conta Pendente chave coração, onde
é possível eternizar palavras, símbolos ou datas, transformando cada peça num
amuleto pessoal, repleto de significado.
Porque o amor, tal
como o universo de joalharia PANDORA, não cabe numa caixa, nem fica guardado
numa gaveta… Este Dia de São Valentim, a PANDORA torna cada gesto e cada
presente numa expressão eterna de amor para ser sentido, vivido e partilhado de
forma única.
A nova coleção PANDORA para o Dia de São Valentim estará disponível a
partir de 7 de Janeiro de 2026 nas lojas da marca e online, em https://pt.pandora.net
Amuletos com significado
DETALHES QUE APROXIMAM
CORAÇÕES E FICAM PARA SEMPRE GUARDADOS NA MEMÓRIA.
Conta Pendente Pandora Chave Coração gravável em Prata 925 e
zircónias, €59
Conta Pendente Pandora
Chave Coração gravável com revestimento em Ouro 14k e zircónias, €79
Chave-mestra
PARA ABRIR PORTAS AO
AMOR EM TODAS AS SUAS FORMAS.
Colar Pandora com fecho em
forma de coração em Prata
925 e zircónias, €75
Conta Pandora Cadeado
Coração Filigrana com
revestimento em Ouro 14k, €39
Conta Pandora Cadeado
Coração Filigrana em Prata
925, €19
Brincos Pandora com fecho
em forma de coração em Prata 925
e zircónias, 49€