PANDORA | DIA DE SÃO VALENTIM 2026

Neste Dia de São Valentim, a PANDORA celebra todas as formas de amor – seja destemido, afetuoso ou transformador – com uma nova coleção que capta a magia das ligações profundas, das surpresas cheias de significado e das emoções que abrem novos caminhos.

Inspirada nos símbolos que guardam e revelam sentimentos, esta nova coleção traz o motivo da chave e cadeado para o coração da narrativa PANDORA Moments, evocando a forma como o amor abre em nós um novo mundo de ideias, sentimentos e visões. Entre as novidades em prata 925 ou liga única de metais com revestimento em ouro 14k, destacam-se a Conta Cadeado Coração Filigrana que transforma uma técnica tradicional numa peça contemporânea de amor e o Colar e Brincos com fecho em forma de coração, decorado com pequenas zircónias, que nos relembra de proteger o que é precioso. A personalização continua também no centro desta nova coleção, com joias graváveis como a Conta Pendente chave coração, onde é possível eternizar palavras, símbolos ou datas, transformando cada peça num amuleto pessoal, repleto de significado.

Porque o amor, tal como o universo de joalharia PANDORA, não cabe numa caixa, nem fica guardado numa gaveta… Este Dia de São Valentim, a PANDORA torna cada gesto e cada presente numa expressão eterna de amor para ser sentido, vivido e partilhado de forma única.

A nova coleção PANDORA para o Dia de São Valentim estará disponível a partir de 7 de Janeiro de 2026 nas lojas da marca e online, em https://pt.pandora.net

Amuletos com significado

DETALHES QUE APROXIMAM CORAÇÕES E FICAM PARA SEMPRE GUARDADOS NA MEMÓRIA.

Conta Pendente Pandora Chave Coração gravável em Prata 925 e zircónias, €59

Conta Pendente Pandora Chave Coração gravável com revestimento em Ouro 14k e zircónias, €79

Chave-mestra

PARA ABRIR PORTAS AO AMOR EM TODAS AS SUAS FORMAS.

Colar Pandora com fecho em forma de coração em Prata 925 e zircónias, €75

Conta Pandora Cadeado Coração Filigrana com revestimento em Ouro 14k, €39

Conta Pandora Cadeado Coração Filigrana em Prata 925, €19

Brincos Pandora com fecho em forma de coração em Prata 925 e zircónias, 49€